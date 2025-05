Addio all’attrice Francesca Benedetti. Una vita in scena e Urbino nel cuore

Ieri mattina alle ore 8 è morta in casa l’attrice Francesca Benedetti. Aveva 89 anni, era nata a Urbino il 18 novembre 1935. Da tempo era malata. Accanto a lei fino all’ultimo la sorella Maria Teresa, 95 anni, critica e storica dell’arte. Artista eclettica, tra teatro, radio, cinema e televisione, ha lavorato con i più grandi registi da Luca Ronconi a Giorgio Strehler, passando per Luigi Squarzina e Anton Giulio Majano, tra gli altri. Mesi fa era salita sul palco a Roma per l’ultima volta nell’Erodiade di Giovanni Testori.

"Molti attori marchigiani hanno fatto buon lustro al nostro Paese e lei è tra questi" ha commentato l’attore Carlo Simoni, nato a Fano ma una vita trascorsa a Roma. Anche lui, come Francesca Benedetti, viene dalla scuola di Giorgio Strehler e in momenti diversi della sua vita ha lavorato con i medesimi registi. "Andava in scena fino a pochi mesi fa con Erodiade di Testori e questo dice tutto sulla sua tenacia. Aveva un temperamento esuberante, era una attrice molto generosa in scena e nella vita. La sua forza non poteva essere filtrata e dominava la scena con la sua attrattiva, era quasi incontenibile. Nel Temporale di Strindberg con Strehler e Tino Carraro fu eccezionale. E la ricordo in tutte le nostre cene sempre molto affettuosa. E’ stata sicuramente una donna impossibile da “imbrigliare“ in scena e, ripeto, di grande generosità".

A fine marzo in una lunga intervista all’Ansa, parlò anche delle sue memorie urbinati. "Sono tre le cose memorabili della mia vita. No, anche di più", raccontava alla soglia dei 90 anni. "Che bello essere vecchi – disse –. Intanto si può dire quella parola senza problemi e poi ci si libera da tante responsabilità".

In quella occasione nell’intervista fatta da Daniela Giammusso disse: "L’amore per il teatro? In realtà dovevo fare la scrittrice, ero particolarmente dotata – racconta Benedetti –. Venivo da una famiglia borghese nella mia adorata Urbino. Non conoscevo nulla della vita. Mia madre non sapeva chi fossero i gay, io, a sedici anni, neanche come nascessero i bambini. Ma volevo sapere cosa succedeva “fuori“, nel mondo". Da giovanissima, come mostra la foto riportata in questa pagina, Francesca Benedetti aveva vicini di casa incredibili, bambini come lei, ma che poi si rivelarono grandi personaggi, come l’immunologo Fernando Aiuti, lo storico dell’arte Andrea Emiliani, il giornalista e scrittore Vittorio Emiliani, e anche il pittore Mario Logli. Incredibilmente abitavano tutti attorno la casa della Benedetti, tra Palazzo Ducale e via Veterani.

"Andai a Roma, mi iscrissi a medicina per tre anni. Studiavo, facevo qualche dissezione. Poi però all’uscita vedevo i ragazzi dell’Accademia, in tuta, così liberi. Provai gli esami e mi presero subito. Per compagno di corso ho avuto Gian Maria Volonté. Era bellissimo. Mai avuto una storia con lui, questo mi punge da morire".

Per lei è poi venuto l’incontro con personaggi stellari: Luca Ronconi, Giancarlo Sepe, Marco Bellocchio, Andrea De Rosa, vince il Premio Flaiano alla carriera solo l’anno scorso. Con Strehler porta in scena Il temporale di Strindberg ed è una consacrazione. Ma il suo grande amore intellettuale è stato per Giovanni Testori, che ha portato in scena fino a poco prima di morire. Se ne è andata, con la sua Urbino nel cuore e col desiderio di tornare in scena con "qualcosa di molto efferato, violento, bello... Perché io sono così, le mammole non le voglio".