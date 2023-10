Addio all’avvocato Brusciotti. Vita da protagonista nelle Marche

Se n’è andato ieri uno dei personaggi che ha maggiormente influenzato la vita sociale ed anche politica, oltreché economica, non solo della città, ma anche della Regione, degli ultimi 40 anni. E’ morto Bruno Brusciotti. Aveva 87 anni. Lascia due figli, Marco e Gaia come lui avvocati. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15,30 in Duomo. Poi la salma partirà alla volta di Camerino, sua città natale.

La figura di Brusciotti è strettamente collegata alla vita della Cassa di Risparmio di Pesaro, così come alla Fondazione. Perché attraverso i ruoli ricoperti, vicepresidente e poi presidente, aveva lasciato le poltrone pesaresi per salire al vertice di Banca delle Marche, istituto che ha guidato per tre anni, dal 2000 al 2003. Dopodiché ha fatto parte del consiglio direttivo fino al 2012.

Tra gli incarichi che ha ricoperto Bruno Brusciotti negli anni di maggior splendore, anche la partecipazione nel cda della Merloni Termosanitari di Fabriano, quindi nel cda e nel comitato esecutivo dell’Abi, l’associazione bancaria nazionale, ed è stato anche membro del consiglio di amministrazione del tunnel del Monte Bianco. Tra le cariche anche quella della presidenza della società "Focus", che era un fondo di investimento istituito da Banca Marche.

Era arrivato a Pesaro nel 1965 Bruno Brusciotti, come vice provveditore agli studi, quindi è stato assessore alla pubblica istruzione del Comune, con sindaco Marcello Stefanini. Quindi è diventato, lui amministrativista, capo dell’ufficio legale della Regione Marche. Fino agli anni Ottanta quando poi ha aperto un suo studio legale per esercitare la libera professione. Cosa che prima non poteva fare perché aveva sposato Anna Del Pretaro, figlia dell’allora presidente del tribunale di Pesaro. Suo compagno di studio, nei primi passi della libera professione, Agostino Cesaroni, commercialista che lo ricorda "come una persona molto brava nel suo valore e valido". Bruno Brusciotti aveva tentato anche la carriera politica perché aveva partecipato alle elezioni politiche del 1987 con il partito Socialista ed aveva mancato la strada per Roma (il senato) per soli 18 voti.

Il figlio Marco ricorda così la figura del padre: "Una persona di grande equilibrio con una spiccato senso dell’etica professionale, ed aveva anche una grande caparbietà e determinazione".

Come tutti gli uomini che hanno ricoperto cariche di rilievo all’interno di Banca Marche, con il crack dell’istituto di credito, era terminato sotto i riflettori della magistratura che aprì una inchiesta. Una vicenda andata avanti per undici anni che si è poi risolta qualche mese fa con l’assoluzione per tutti, quindi anche per Bruno Brusciotti, dalle accuse.

m.g.