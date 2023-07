Addio alle gallerie per le piccole mostre Ma nessuno si lamenta

Ne avevamo due e adesso manco una. Affettuosamente le chiamavamo entrambe Piccole Gallerie Comunali: la più piccola era in via Rossini, oggi ottima gelateria e la seconda all’inizio di via Branca (nella foto), oggi ottimo nuovo negozio d’abbigliamento. Diciamo nuovo perché è da poco che quei locali di proprietà del Comune, finora destinati a galleria espositiva, sono stati permutati. Ora la situazione è che questa città di centomila abitanti, piena di fervori e di bollori, inquieta, artisticamente proteiforme, top della cultura del 2024, così traboccante di iniziative artistiche che fra un po’ ci richiameranno un’altra volta la "Atene delle Marche" (classica "fake news" dell’illuminismo nostrano) non dispone più di uno spazio pubblico da adibire a piccole mostre ed esposizioni come sempre in passato. A Pesaro e dintorni sono attive e operanti decine di associazioni, gruppi, confraternite, logge, circoli, appassionati e amatori riuniti e sparpagliati praticamente di tutte le branche dell’arte: pittura e scultura sacre e profane, fotografia classica o moderna o elaborata con le diavolerie di oggi, costruttori di cestini di vimini, di tovaglie e lenzuola, ex voto, filatelici, collezionisti di qualunque cosa, diari di famiglia, libri dei nonni, ricettari, oggettistica varia, statuine turistiche, mandala originali d’oriente, si può andare avanti ma basta così. Orbene, molti di questi gruppi, attraverso gli anni, avevano potuto fruire di quello spazio per le loro mostre, ma benchè della vendita di quei locali se ne parlasse da tempo, non c’è stato un gruppo, dicasi uno, che abbia protestato in modo consistente contro l’amministrazione perché cambiasse idea. Fare un quadro o una foto decenti in fondo non è così difficile, difficile è semmai è che chi li fa sappia difendere coi denti non un diritto, ma una consuetudine cittadina ormai storica come la Piccola Galleria Comunale di via Branca. Ora si sente dire che si sta lavorando per rendere fruibile da tutti la Sala Laurana, all’ingresso di Palazzo Ducale. Può anche darsi, ma se vi chiamate Raffaello e se la Digos garantisce per voi.

f.b.