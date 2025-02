Addio all’ex sindaco Francioni. Lo piange tutto il Montefeltro

Cordoglio a Carpegna e nel Montefeltro per la scomparsa dell’ex sindaco Angelo Francioni, deceduto l’altro ieri all’età di 76 anni all’ospedale di Ancona dove era ricoverato da qualche giorno. Dopo aver svolto le funzioni di vice sindaco dal 2009 al 2014 e poi da primo cittadino di Carpegna per 10 anni, dal 2009 al 2019, ha fatto parte anche del consiglio direttivo dell’ente Parco Sasso Simone e Simoncello mentre nella vita professionale è stato funzionario di banca in molti paesi del Montefeltro.

Legatissimo alla famiglia si è speso tanto per il suo territorio. "Perdiamo una grande persona che ha fatto molto per il nostro paese - sottolinea l’attuale sindaco Mirco Ruggeri - per noi amministratori rimarrà sempre un punto di riferimento ed un esempio". "Ho amministrato con lui come assessore comunale per 15 anni - dice l’attuale vice sindaco Luca Pasquini - era una persona con grande senso civico, capace serio e affidabile, ha contribuito con un grande lavoro di squadra a istaurare rapporti con dirigenti e amministratori sovracomunali, tenace, con una straordinaria capacità di trovare risorse economiche per la nostra comunità, come sindaco Angelo ha creato il centro polivalente con la scuola secondaria di primo grado, l’Auditorium, l’ambulatorio comunale e la nuova biblioteca, poi la riqualificazione della palestra comunale, la riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio della scuola primaria; molto conosciuto e stimato, perdiamo un amico, è un grande dolore per tutti noi".

A Francioni si deve inoltre il suo impegno personale per aver contribuito al contatto che poi è diventato realtà ed è tuttora in essere, tra l’azienda Prosciutti Carpegna e la Vuelle Basket di Pesaro. A questo proposito la Victoria Libertas Pesaro Basket ha pubblicato un post nel quale scrive: "La Vuelle si stringe con affetto alla famiglia Francioni per la scomparsa dell’amico Angelo, tifoso biancorosso e fautore nel 2019 della sponsorizzazione con Prosciutto di Carpegna".

"Angelo era una persona splendida – ricorda il campione di Basket Ario Costa – e grazie a lui abbiamo conosciuto la famiglia Beretta e con essa la sponsorizzazione della Carpegna Prosciutto, era un amico della Vuelle".

Angelo Francioni, appassionato di basket e di ciclismo in occasione della corsa ciclistica del 12 marzo 2022 Tirreno – Adriatico era stato presidente del Comitato arrivo della tappa Apecchio-Carpegna contribuendo all’organizzazione dell’evento e spendendosi in prima persona anche per pulire il tratto più ripido della corsa dalla neve che era caduta nei giorni precedenti.

Ben voluto e cordiale con tutti lascia la moglie Vilma, le figlie Silvia, Serena e Daniela, i generi, la sorella, i nipoti, altri parenti e tanti amici. Il funerale avrà luogo a Carpegna domani, lunedì 10 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò.

Amedeo Pisciolini