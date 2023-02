Addio allo storico negozio di mercerie Il saluto della titolare 88enne ai clienti

di Tiziana Petrelli Dal suo letto d’ospedale si commuove e piange la 88enne Elisa Tinti, per le dimostrazioni d’affetto ricevute da una città che non potrà mai dimenticare lei e le sue due sorelle: Maria e Ornella. La ‘merceria Alda Bacchiocchi’ a cui le tre sorelle Tinti hanno dedicato tutta la loro vita, infatti, ha chiuso i battenti il 31 dicembre scorso e da allora Elisa, la più piccola e l’ultima rimasta delle tre, ha ricevuto centinaia di messaggi di affetto da altrettanti fanesi cresciuti passando davanti a quel negozio, facendo lo ‘struscio’ lungo il corso. Per questo l’altro giorno, sulla serranda abbassata, accanto al cartello che indica la chiusura della storica attività, è comparso un nuovo messaggio: "I nipoti della signora Elisa desiderano ringraziare - vi si legge - tutti quelli che hanno espresso affetto e vicinanza a lei e all’attività che assieme alla sue sorelle ha portato avanti per molti decenni, con amore e passione infinita. Purtroppo le condizioni di salute non le consentono di continuare quello che per lei è sempre stato molto più di un lavoro, ma la sua stessa vita. Grazie a tutti". Ad affiggerlo è stata la mano di Stefano Spezi, figlio di Ornella, nipote...