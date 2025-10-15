Addio Baldassarri, negli occhi l’amore per la città

La città piange un suo amante: Guido Baldassarri. Per oltre trent’anni con il suo negozio di arredamenti Arstudio ne è stato un protagonista mentre con la mostra fotografica ’La Vecchia Pesaro’ l’ha rappresenta nel periodo in cui la città iniziò a prendere le sembianze attuali, gli anni Settanta. Periodo in cui Guido e Pesaro entrarono in perfetta simbiosi, perché se per lui si aprì la strada verso l’attività che ne avrebbe contraddistinto il futuro, per Pesaro iniziarono quei lavori edili che la contraddistingueranno negli anni a venire. Un commerciante innamorato di Pesaro nella sua totalità, dai suoi cimeli ai suoi palazzi, dal suo mare ai suoi monti.

Nato nel 1950 da una famiglia benestante Guido si è contraddistinto fin da piccolo per generosità e altruismo e dopo aver abbandonato gli studi di giurisprudenza a pochi esami dal laurearsi ha deciso, non ancora trentenne, di aprire il negozio di successo Arstudio in via degli Abeti. Talmente appassionato alla sua città che dopo aver ceduto l’attività nel 2010, si è immerso fin da subito nella ricerca di foto che rappresentassero i luoghi della Pesaro degli anni Settanta. Una ricerca che portò i suoi frutti dal 2014 al 2020. In quei sette anni nei sotterranei dell’Esedra del palazzo Ciacchi, di proprietà della famiglia Baldassarri, allestì la mostra fotografica ’La vecchia Pesaro’. Qui ci rappresentò tutti i suoi luoghi cardini, dal lungomare alla ’Palla del Pomodoro’ e ospitò personalmente tutti quei curiosi attratti dalla Pesaro di quarant’anni prima. Una mostra, quella curata interamente da lui per l’intero arco della settimana, che fu visitata anche da un gran numero di scolaresche e che permise a Pesaro di riscoprisi nella sua bellezza originaria. Le sue descrizioni sugli aneddoti della città incantarono i pesaresi scesi nelle cripte e resero indelebile quell’esperienza alla riscoperta di una terra da lui tanto amata. Una zona, quella del pesarese, girovagata da Guido in lungo e in largo che vedeva nel Monte San Bartolo la sua meta preferita.

Il ricordo del modo solare con cui affrontava ogni istante della propria vita e le sue camminate tra Panoramica, centro storico e zona mare legheranno per sempre i parenti nel suo nome. Una memoria, quella che Lorenzo Pizza (amministratore delegato Italservice) fa di suo zio, che si lega inevitabilmente anche alla casa di proprietà di Guido in quel di Cagli. Un luogo, quest’ultimo, che gli permetteva di immergersi tra la florida natura del Monte Nerone e quella del Monte Catria insieme a quella compagna di una vita da lui mai sposata.

Un’educazione di altri tempi quella di Guido che faceva di lui un esempio per i suoi nipoti in morale e cura per il proprio corpo. Uomo che a suon di camminate si occupava di fitness quando ancora questo concetto era poco di moda e che verrà commemorato oggi nei funerali delle 15:30 nella chiesa di Loreto.

Lorenzo Mazzanti