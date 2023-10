Addio Colomboni, vecchio leone della Dc

E’ morto Giuseppe Colomboni, noto albergatore di Marotta e, a lungo, protagonista della vita politica cittadina come consigliere comunale della Democrazia cristiana. Conosciutissimo a Marotta dove era titolare dell’hotel Imperial, Colomboni si è sempre battuto per lo sviluppo della frazione, contrario al passaggio di Marotta di Fano sotto la giurisdizione di Mondolfo. In Consiglio ha in più occasioni difeso gli interessi di Marotta e, eletto nella Dc, si è sempre confrontato in modo battagliero contro le giunte social-comuniste di allora. Erano gli anni dell’impegno politico accanto a personaggi come Aldo Deli, Giuliano Giuliani, Franco De Blasi, Nello Maiorano, Tino Valentini, dei più giovani Federico Valentini e Corrado Tecchi e contro avversari del calibro di Alberto Berardi e Aldo Darvini.

"Lo ricordo con affetto – commenta Renato Claudio Minardi – quando giovanissimo mi avvicinavo alla politica e lui era già protagonista di grandi battaglie a difesa della sua Marotta. Ho sempre provato nei suoi confronti un forte affetto, da lui ricambiato". A ricordarlo nel ruolo di albergatore il direttore generale della Confcommercio Amerigo Varotti: "Colomboni è stato per anni presidente della nostra associazione albergatori di Fano, Torrette, Marotta, vicepresidente dell’Unione provinciale albergatori (oggi Federalberghi) e dirigente della Confcommercio. Un uomo, un imprenditore, con il quale abbiamo condiviso tante battaglie perché lui era sempre in prima linea, impegnato e deciso, a fianco degli imprenditori del turismo, per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Peppe era un amico, un prezioso consigliere, un imprenditore di successo, capostipite di una famiglia di imprenditori turistici a cui va la nostra solidarietà. Il 23 ottobre avrebbe festeggiato 98 anni. Mancherà tantissimo. Un abbraccio a tutti i famigliari: a Emanuele, Anna, al genero Giorgio e alla nipote Elisa nostri dirigenti".

A ricordarlo con stima, l’ex sindaco di San Costanzo Margherita Pedinelli che, in occasione dei suoi 90 anni celebrati a San Costanzo nell’azienda di famiglia, gli fece indossare la fascia tricolore. "Un tributo e una investitura momentanea per quello che Colomboni ha sempre dato alla nostra comunità, a cui era legatissimo". Domani i funerali, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Apostolo di Marotta.

Anna Marchetti