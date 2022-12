Addio Covid, torna il volley della Befana

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, il 3 gennaio torna il ‘Volley della Befana’, il primo evento dell’anno fanese che unisce tutti nel far del bene. La decima edizione del quadrangolare benefico di Pallavolo ideato da Piero Valori (ora vicepresidente del consiglio comunale ma allora semplice presidente dell’associazione S. Orso) si svolgerà al palazzetto dello sport Allende con inizio alle 20.30.

Quest’anno il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Giò per il progetto Openhouse. "La Fondazione Giò - ha spiegato Piero Valori - nasce con lo scopo di supportare le famiglie che vivono la disabilità quotidianamente e per sostenere e sviluppare progetti di autonomia abitativa da poter attuare nel contesto della ‘legge del dopo di noi’. Openhouse, è un centro multi-esperienziale che vede la realizzazione di un progetto di autonomia abitativa indipendente per giovani adulti con disabilità e la creazione di una struttura ricettiva, impresa agricola con fattoria sociale e laboratori". Ospiti d’eccezione della serata il coach della nazionale italiana di volley femminile Davide Mazzanti e la pallavolista Serena Ortolani.

Come da tradizione si fronteggeranno la squadra dei parroci delle chiese di Fano e provincia, quella dei politici fanesi che supereranno per una sera le divisioni ideologiche, il team dei giornalisti e la compagine di maestre e maestri insieme all’Avis Fano. Tutti uniti anche e soprattutto per donare un sorriso ai bambini presenti che, nell’occasione, riceveranno dalle ‘Befane del Vespa Club’ centinaia di calze piene di dolciumi, offerte anche quest’anno dal Conad San Lazzaro. L’assistenza medica sarà offerta dall’associazione Fano Cuore che darà la possibilità di provare a usare un defibrillatore. Ingresso a offerta libera ed estrazione premi organizzata dalla Primaria Montesi.

Tiziana Petrelli