Addio a Eligio Palazzetti, il grande imprenditore si è spento poche settimane dopo la figlia Iaia

Pesaro, 21 ottobre 2025 – Si è spento ieri a Galantara dove era ricoverato dopo un intervento chirurgico, Eligio Palazzetti. Aveva 92 anni. Ha chiuso gli occhi appena due settimane dopo la morte della figlia Claudia, Iaia per tutti. Se n'è andato uno degli uomini che ha segnato maggiormente la storia della città per più di 40 anni.

Dalle case popolari all’impero edile

Dove uno girava lo sguardo vedeva il segno di questo imprenditore edile: dalle torri di Baia Flaminia, al centro direzionale Benelli fino ad arrivare al Lungofoglia. Era nato a Cagli Eligio Palazzetti ma giovanissimo arrivò a Pesaro per studiare all’istituto tecnico per geometri. Viveva in una delle case popolari di viale Napoli, poi il primo ufficio e quindi l’impresa fino al grande colpo di Baia Flaminia con le edificazione delle torri che ancora si stagliano con dietro la collina del San Bartolo.

Ma il nome di questo imprenditore è legato soprattutto alla storia del basket cittadino.

L’era d’oro della Vuelle

Era arrivato al comando della Vuelle con un gruppo di amici ed aveva portato la squadra, prima attraverso la Max Mobili poi traghettando alla Scavolini. Un sodalizio andato avanti fino al 1985 quando la coppia regina del basket cittadino si divise. Un'epopea segnata dall’arrivo di Ario Costa, di Domenico Zampolini e quindi Walter Magnifico e cioè il nucleo storico della formazione che poi arrivò a vincere gli scudetti.

I soldi per comprare i giocatori se li dividevano in parti uguali Palazzetti e Scavolini: cifre importanti perché in totale, solo per questi tre giocatori, l’esborso economico fu di quasi tre miliardi di vecchie lire.

Ora resta solo il figlio Marco

Un crescendo sotto il profilo economico tanto che aveva anche due barche ancorate al porto, uno yacht il ‘Colet’ di 24 metri dopodiché si fece costruire un motopesca sempre lungo 24 metri. Era rimasto vedovo della moglie Maria che curava le vendite dell’impresa. La figlia Claudia lo ha anticipato nell’ultimo viaggio andandosene poco più di due settimane fa. Resta solamente il figlio Marco.

Come stava nelle ultime settimane

Le sue condizioni sono state sempre critiche perché dopo l’operazione ed il ricovero a Galantara gli amici che andavano a trovarlo, pur vedendolo lucido, dicevano che era ridotto pelle e ossa “perché non mangia più nulla”. Questa notte ha chiuso gli occhi.

Lascia dietro di sé i segni del suo lavoro, la passione per la filosofia perché aveva scritto anche un libro e il dolore di un padre che non ha potuto nemmeno partecipare ai funerali della figlia Claudia.

Il funerale

L’ultimo saluto a Eligio Palazzetti giovedì alle 15 alla chiesa del Porto dopodiché verrà tumulato al cimitero di Cagli dove sono sepolti i genitori.