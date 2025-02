Addio ex carcere minorile. Arrivano gli appartamenti. Ora il ’Menga’ cerca sede

L’ex carcere minorile è stato venduto. L’intero fabbricato, che ospita anche il circolo Mengaroni ora alla ricerca di una nuova casa, è stato aggiudicato per 1 milione e 104mila euro. Un rialzo importante rispetto al prezzo base d’asta di 770mila euro. Ma era quello che serviva alla Vf Costruzioni e Restauri, impresa della provincia di Modena, per strappare l’immobile alla concorrenza. Infatti, ieri mattina in Comune, per l’apertura delle buste, si sono presentate tre aziende. Nel primo plico ecco l’offerta di un milione della Zeta srl. Poi, la cartella dell’impresa vincitrice, che ha sede a San Felice sul Panaro ed è gestita dal titolare Vincenzo Oliva. Infine, Sartori Costruzioni di Cattolica, con la società che si è fermata a 1 milione e 50mila euro. Uno scarto minimo quindi, ma essenziale, per aggiudicarsi un complesso che a Pesaro è in malora da diversi anni. E ora diventerà uno spazio residenziale dove verranno fatti degli appartamenti. Quella di ieri mattina era la terza asta, dopo le prime due andate deserte. Sulla rigenerazione urbana dell’ex carcere minorile, punto centrale e nevralgico della città, ha spinto tanto anche l’assessore alle Nuove opere Riccardo Pozzi, unico membro della giunta seduto nella sala del consiglio comunale durante l’apertura delle buste. "Questo è un momento importante per la città", spiega l’assessore. Il Comune infatti detiene circa il 43% dell’ex carcere minorile, mentre la maggioranza era di proprietà della Provincia. Quindi, il ricavato dell’alienazione, di oltre 474mila euro, andrà nelle casse comunali.

"La vendita consente il recupero di un immobile che crea degrado. Si continua così con la riqualificazione dell’asse centro-mare", prosegue l’assessore col sindaco Biancani, citando l’Auditorium Scavolini, la piazzetta di via Marconi e gli interventi previsti in piazzale Primo Maggio.

Poi, un pensiero al circolo Menga che da oggi è ufficialmente alla ricerca di una casa e sarà quindi costretto a trasferirsi. "Parliamo di una delle più importanti realtà culturali e giovanili della città. C’è la nostra massima disponibilità, così come della Provincia, di mettere i gestori dell’attività di in condizione di individuare una nuova sede. Dobbiamo individuare una possibile soluzione. Non sarà semplice, ma faremo di tutto per riuscire a trovarla", prosegue Pozzi insieme al sindaco Biancani, sulla falsariga di quanto ha dichiarato il vicesindaco Daniele Vimini che giovedì pomeriggio ha ricevuto oltre 600 firme raccolte dai gestori del Mengaroni.

Proprio Roberto Baioni del Menga, con i soci Federico Buresta e Alessandro Sereno, spiega dopo essersi sentito con l’assessore Pozzi: "Combatteremo per far sì che la nostra realtà continui ad esserci. Per i pesaresi questa è casa, quindi l’amministrazione capisca veramente l’importanza del club e del suo significato. Si adoperino per darci delle tempistiche. Noi e i pesaresi abbiamo dimostrato quanto è importante questo luogo, ora la palla passa a loro".

Paolo Lorusso invece è il direttore commerciale della Vf Costruzioni e Restauri. Soddisfatto dell’acquisizione commenta: "Si tratta di un’operazione interessante nel centro di Pesaro. Mettiamo così un tassello a livello regionale. L’edificio sarà destinato ad ambito residenziale. Parliamo di un immobile caratteristico, con vincoli monumentali e un parere della Sovrintendenza".