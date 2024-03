Addio Giovanna . Pesarese per amore

Se n’è andata in una giornata tiepida e luminosa, come luminoso era il sorriso che spesso si apriva sul suo viso. Il giornalismo pesarese è in lutto per la scomparsa di Giovanna Renzini, giornalista, scrittrice e collega dell’ufficio stampa della Provincia, scomparsa ieri dopo una breve malattia. Avrebbe compiuto 58 anni il prossimo mese di maggio. A darne l’ annuncio è stata la famiglia, ma non appena la notizia è rimbalzata nei siti di informazione e sulle piattaforme social, in tanti hanno voluto lasciare un pensiero per ricordarla. "E’ una notizia che ci sconvolge – ha detto il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini – Ha lavorato in modo scrupoloso e con grande dedizione per l’ente. Una figura mite, umana, sempre disponibile e attenta all’ascolto. Ai familiari va il nostro grande abbracci"”. "Con curiosità, lucidità, visione ha saputo raccontare le bellezze della nostra terra. Di lei ci mancherà il suo sguardo garbato, la sua intensità e profondità" scrivono il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini. "E’ un giorno duro per tutti" fa loro eco il direttore generale della Provincia, Marco Domenicucci. Perché Giovanna Renzini è stata una colonna della Provincia, in particolare negli anni duri della trasformazione dell’ente che lei aveva saputo comunicare senza risparmiarsi mai, con misura ed autorevolezza.

Nata a Foligno nel 1966, sin da bambina aveva mostrato grandi doti nella scrittura, passione che poi l’avrebbe portata a collaborare con il Corriere dell’Umbria e con la redazione folignate della Nazione. Era arrivata a Pesaro subito dopo il sisma che aveva colpito l’Umbria e le Marche nel settembre 1997 con l’intenzione di essere ospite della sorella Cristiana solo pochi mesi. Ma la città, e il calore dei colleghi del Carlino Pesaro con i quali ha lavorato per due anni, l’avevano convinta a restare. Oltre all’incarico all’ufficio stampa della Provincia, arrivato nel 2000, amava esprimere la sua sensibilità creativa scrivendo racconti per bambini: tra le sue pubblicazioni, l’antologia di racconti “Cartoline dall’anima” (ed. Paoline), in cui è inserito “Sono una candela” segnalato dalla giuria del premio internazionale “Giorgio La Pira”.

Lo scorso novembre, quando il male aveva già preso il sopravvento sul suo esile fisico, aveva presentato quello che è a tutti gli effetti è il suo commiato dal mondo, il romanzo autobiografico “L’ultima custode” ambientato nei sotterranei di Palazzo Ciacchi. Le esequie di Giovanna Renzini si terranno domani, alle ore 10,30 nella chiesa dei Cappuccini. Alle 18 di oggi, nella stessa parrocchia, verrà recitato il rosario. Alla famiglia, alla sorella Cristiana e agli amici che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino, l’abbraccio del Carlino.