Pesaro, addio a Iaia Palazzetti: un’estate di felicità in barca, poi la malattia senza scampo

Pesaro, 7 ottobre 2025 – Era tornato il sole negli occhi a Claudia Palazzetti, per tutti Iaia: la passione per il mare, la barca a vela ed un compagno di avventure, Michele. Quel sole negli occhi se n’è andato una quindicina di giorni fa quando il suo quadro clinico è precipitato.

E dal mare, alla circumnavigazione dell’Italia, è entrata dentro l’ospedale da dove non è più uscita. Ieri notte ha chiuso gli occhi per sempre. Aveva 65 anni. E’ morta dentro quell’ospedale dove ha incrociato il padre Eligio, 92 anni, che stava per essere trasportato a Fano per un intervento, mentre lei, sopra una barella stava infilando il corridoio della Rianimazione.

Il salto mortale della vita per questa professionista – laureata in architettura all’università di Venezia – che è stata sempre al fianco del padre, sia nei momenti di splendore dell’impresa edile e quindi come presidente della Vuelle, che in quelli carichi di dolori e preoccupazioni. Professionalmente, tra le altre cose, aveva seguito la costruzione del centro direzionale Benelli collaborando con l’architetto Carlo Aymonino. Claudia Palazzetti lascia oltre il padre che viveva con lei nella casa di viale Trento, il fratello Marco, le figlie Giorgia, Vittoria e Clara oltre ai nipotini Margherita e Gregorio.

Aveva trovato una nuova vita dopo la morte del marito Ciccio Tausani, corridore motociclistico, tanto che qualche mese fa ricordando la figura del marito, scomparso nel 2020, aveva postato una sua foto sul podio al termine di una gara, assieme a Franco Uncini e Pierpaolo Bianchi.

Solare, disponibile, pronta ad ascoltare i problemi degli altri, Claudia Iaia Palazzetti era scesa anche in politica quando il padre Eligio nel 1999 si candidò alla carica di sindaco della città. Un impegno che ha portato avanti per anni prima nell’Udc e poi nel Ccd assieme ad Alessandro Forlani e a Pierferdinando Casini. Primi passi di questo percorso con Alessandro Di Domenico che ricorda aspetti inediti: “Era uscita dalla politica perché era rimasta delusa, ma la nostra amicizia è rimasta sempre solida ed assieme avevamo organizzato una raccolta fondi, con un gruppo di Cattabrighe, per aiutare una suora laica, Maria Luisa Rotatori che opera in Costa d’Avorio. Iaia era una persona speciale e generosa. Una grave perdita”.

Alessandro Forlani che ha vissuto con lei l’avventura politica del Ccd, dice: “Sono sconvolto, perché era una persona vivace, vitale, generosa ed estroversa. E nel suo percorso politico è stata anche segretaria provinciale del Ccd. Le mie condiglianze al padre Eligio che ho conosciuto ed un abbraccio anche alle figlie”. Della scomparsa di Claudia Palazzetti è stato informato ieri anche Pierferdinando Casini.

Dopo aver lavorato nell’impresa del padre in viale della Repubblica, Iaia Palazzetti aveva poi aperto anche un negozio di articoli per la casa in piazzale Aldo Moro, periodo in cui è stato forte il suo impegno politico. La famiglia ieri era stretta nel dolore. Oggi pomeriggio alle 18 in Duomo il rosario e domani, mercoledì alle 15, sempre in Duomo i funerali.

Una grande voglia di vivere animava Iaia Palazzetti. All’inizio dell’estate aveva accusato una tosse persistente, a cui erano seguiti altri segnali preoccupanti. Aveva capito e si era confidata pare con i familiari. Ma è voluta comunque partire in barca a vela la “Aurelia Hel” con il suo compagno per la circumnavigazione dell’Italia. Era rientrata a Pesaro a fine luglio.

Quindi le cure per una malattia che lascia poche speranze e l’insorgenza di problemi cardiaci che hanno fatto precipitare il quadro clinico fino al ricovero all’ospedale. Una donna, Claudia Palazzetti, che aveva un reticolato di amicizie molto vasto per cui la sua improvvisa scomparsa – fino ad una ventina di giorni la si incontrava nei bar di viale Trieste – ha lasciato un po’ sgomente tutte le persone che la conoscevano.

m.g.