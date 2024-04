Addio Lele, stroncato a cinquant’anni da una forma di leucemia

Se n’è andato all’alba di lunedì, a soli 50 anni, Gabriele Grasso, vittima della leucemia che lo aveva colpito un anno e mezzo fa e di un successivo linfoma che ha complicato il suo quadro clinico. Era ricoverato all’ospedale San Salvatore, perché la malattia negli ultimi tempi si era aggravata. La sua famiglia aveva gestito per più di 30 anni Radio Città, un’emittente che a Pesaro ha fatto la storia dell’informazione, in particolare sportiva, con le radiocronache della Scavolini che nei tempi d’oro, quando ancora internet non esisteva, erano seguite da migliaia di persone.

"Un ragazzo di una bontà unica – racconta Elio Giuliani, che ha lavorato al suo fianco per tantissimi anni nel confezionare i notiziari -. Lavorava come tecnico, sempre disponibile a fare mille cose ed animato da una grande passione, che condividevamo perché l’informazione era il nostro punto di forza. Tre anni fa è mancato suo padre Antonio, ora è toccato a Gabriele, una famiglia colpita duramente". Chiusa la radio alcuni anni fa, Gabriele aveva lavorato nel campo della ristorazione, trovando una dimensione che gli piaceva, poi prima di ammalarsi aveva fatto sei mesi all’Ernesto Meda, dove si era trovato molto bene.

Sono tanti gli amici che piangono la sua scomparsa; uno di quelli che lo conosceva meglio è l’ex assessore del Comune di Pesaro, Michele Gambini: "Siamo cresciuti nello stesso palazzo, fra noi c’erano solo due anni di differenza, posso ben dire che abbiamo condiviso tutto, sin dall’infanzia. E’ un pezzo di vita che se ne va". Sotto il post che gli ha dedicato sulla sua pagina Facebook, è un fiorire di commenti, con lo stesso minimo comune denominatore: la bontà d’animo di Lele, riconosciuta da tutti. "Ho scoperto che un sacco di gente gli voleva un gran bene – dice ancora Gambini – anche persone che non conosco o che non sospettavo lo conoscessero. Mi fa piacere e mi spiace solo che la casa di Cerreto che aveva sistemato non è riuscito mai a godersela". Chi vorrà dargli l’ultimo saluto potrà farlo dalle 12 di oggi alla camera ardente; poi sia il rosario (oggi alle 18.30) che il funerale (domani alle 15) saranno celebrati nella chiesa di Santa Croce, in via Lubiana, a pochi metri da quei condomini di via Milazzo in cui era cresciuto. Lascia la madre Angela, la sorella maggiore Roberta e un fratello più piccolo, Davide.

