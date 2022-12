Addio Marche Nord, valzer delle nomine Ma i sindacati strappano sul budget

Ultime ore per l’azienda ospedaliera Marche Nord. Dal primo gennaio vedrà la luce l’azienda sanitaria territoriale, mentre tra oggi e domani la giunta regionale nominerà i commissari che governeranno il nuovo soggetto giusto il tempo necessario a istruire il concorso pubblico per il nuovo direttore generale. Si parla di circa duetre mesi. La nomina potrebbe ricadere su Romeo Magnoni, ex direttore dell’Area Vasta 1 e attuale subcommissario, o su Maria Capalbo, ex direttore generale e attuale commissaria di Marche Nord, che però risulta anche il lizza per l’Inrca di Ancona. Oltre ai commissari delle Ast, infatti, la giunta regionale dovrà nominare i direttori generali di Torrette (dove figura Nadia Storti, ex direttore generale di Asur) e, appunto dell’Inrca.

Intanto però i sindacati hanno a cuore ben altre questioni. Questioni rispetto alle quali non trovano soddisfazione. I temi sono quelli riguardanti soprattutto l’organizzazione del personale e il budget assegnato. Negli incontri avvenuti nei giorni scorsi con l’Azienda ospedaliera e l’Area Vasta 1 per la firma della procedura di trasferimento dei lavoratori dipendenti tra cedente e cessionario, i sindacati si sono limitati a prendere atto del fatto che nessuno degli interlocutori presenti poteva avere titolo per assumersi degli impegni rispetto alle loro richieste. Mancava insomma un qualche rappresentante della futura Ast che potesse dare garanzie in termini di budget, dotazione organica e fondi contrattuali. Dunque la firma non c’è stata.

I sindacati hanno tra le altre cose chiesto il significato del termine “sommatoria” del tetto di spesa. Significa che le risorse che prima venivano destinate separatamente a Marche Nord e Area Vasta 1, ora saranno cumulate senza perdere nulla? I sindacati vorrebbero garanzie in tal senso, ma se ad oggi per Marche Nord risultano confermati i 96 milioni di euro del piano occupazionale triennale, per Asur c’è solo il dato aggregato per tutte le Aree vaste, pari a 620 milioni. Quale sarà la fetta che toccherà all’Ast 1? Dall’incontro il dato non sarebbe emerso. Infine, si chiedono garanzie sul trattamento economico che dovrà essere lo stesso per i dipendenti di azienda ospedaliera e Area Vasta. Richieste sottoscritte da tutti i sindacati: Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing Up, Nursind e dalle Rsu di Marche Nord e Are Vasta.

Benedetta Iacomucci