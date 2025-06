Addio Michelangelo. Era l’arciere del Palio

"Ho perso non solo un parente e un amico, ma qualcosa di più, uno che mi ha salvato la vita". A piangere la scomparsa di Michelangelo Tombi, 66enne di Piandimeleto è Massimo Ballabene pensionato e consigliere comunale. "Io e Michelangelo siamo cresciuti insieme – racconta Ballabene – ci legava anche la parentela di pro-cugini oltre che una salda amicizia: chi tra noi due durante la giornata aveva un ritaglio di tempo andava a fare visita all’altro. Michelangelo era una persona sempre con il sorriso e le buone maniere. Mi ha salvato la vita da ragazzino, lo ricorderò fino alla fine dei miei giorni, avevo 8 anni e lui 10, era un pomeriggio del mese di luglio come spesso succedeva eravamo andati a pesca (allora si pescava con le mani i pesci nascosti sotto i sassi) nel fiume Foglia, ero intento a osservare lo scorrere dell’acqua quando all’improvviso mi sentii strattonare un braccio e nel contempo scaraventato oltre la riva da Michelangelo che urlava: ’Fuggiamo, fuggiamo!’. Pochi istanti dopo arrivò una fiumana enorme che trascinava con sé tutto quello che trovava nel suo percorso; era successo che in alto, dalle parti di Sestino, c’era stata quella che ora chiamano una ‘bomba d’acqua’ e la fiumana era arrivata all’improvviso, senza l’intervento del mio amico sarei stato travolto. Devo la vita a lui alla sua prontezza di riflessi. Ora purtroppo lo piangiamo tutti, gli amici, i parenti e tutta la comunità di Piandimeleto e non solo, era una persona buona, disponibile, saggia, gran lavoratore e dedito alla famiglia, era un tecnico di stufe a pellet, mai una parola di troppo, ha lasciato questo mondo dopo una breve e brutta malattia".

Appassionato di tiro con l’arco storico, Michelangelo aveva vinto diverse volte il palio dei conti Oliva per il rione San Biagio che si tiene a Piandimeleto l’ultima domenica di luglio. I funerali Michelangelo Tombi (scomparso giovedì scorso) e che ha lasciato la moglie Antonella, il figlio Enrico, la nuora Sara oltre che altri parenti e tanti amici, si sono svolti ieri mattina nella chiesa parrocchiale di San Biagio di Piandimeleto. Tanta, la partecipazione della gente.

Amedeo Pisciolini