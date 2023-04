Addio Pietro Ioni, ex sindaco di Piobbico

Piobbico e non solo piange la scomparsa di Pietro Ioni, per tutti Piero, deceduto l’altro ieri a 90 anni. Una vita di amore per la famiglia e al servizio della gente. Per tanti anni responsabile dell’Ufficio Iva di Pesaro-Urbino (ora Agenzia delle Entrate) è stato sindaco di Piobbico dal 1986 al 1990 contribuendo alla crescita sociale ed economica del paese. Sotto il suo mandato sono nati l’Istituto Alberghiero di Piobbico, il Centro di Educazione Ambientale (primo in Italia), il completamento del restauro del Castello Brancaleoni, l’avviamento del Palazzetto dello Sport, i sentieri del monte Nerone e altre iniziative. "Piobbico ha beneficiato tantissimo della sua guida di sindaco capace e lungimirante" sottolinea l’ex sindaco Giorgio Mochi. Residente da anni a Pesaro, Piero era ritornato al paese natìo per trascorrere le festività pasquali con i suoi cari, lunedì mattina serenamente si è spento. Vedovo da anni, lascia due figli Roberta e Andrea e tre nipoti. I funerali di Piero si svolgeranno oggi alle ore 15,30 a Santo Stefano.

Amedeo Pisciolini