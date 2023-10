Addio porta a porta in Ztl: "Dal 2024 solo ecoisole in tutto il centro storico"

Buona la prima. L’esito della sperimentazione con la raccoltà differenziata di prossimità nel primo quadrante del centro storico prefigura l’estensione del servizio a tutta la zona a traffico limitato. Marche Multiservizi ha già acquistato i cassonetti intelligenti: dovrebbero essere consegnati i primi mesi dell’anno, periodo per cui si prevede l’estensione. "Prevediamo di installare dalle 16 alle 18 nuove stazioni – conferma l’assessore Enzo Belloni –. Naturalmente informeremo la cittadinanza come abbiamo fatto in precedenza: faremo incontri nelle varie zone con i residenti per spiegare come funziona la tessera e la raccolta di prossimità con i cassonetti intelligenti. La stima, comunque, è di partire verso marzo 2024".

In estrema sintesi che cosa è andato così bene da convincere l’amministrazione e il gestore del servizio, Marche Multiservizi, a fare l’ulteriore investimento? "Funziona: i residenti differenziano bene come dimostrano i dati e non vengono lasciati sacchetti in giro – spiega l’assessore Enzo Belloni –. Oltre al fattore ecologico si rispetta quello del decoro: non avremo più visitatori e turisti fare lo slalom tra i sacchetti che, precedentemente con la raccolta differenziata porta a porta, attendevano il recupero dell’operatore in strada". La sperimentazione ha coinvolto il primo quadrante della Ztl (Via Del Moro, Via Giordano Bruno, Via Alberto Spada, Via Morselli, Via Borgomozzo e Via Amnesio Nobili). Sono state posizionate sei eco-isole, ognuna delle quali è composta da 5 moduli per il conferimento di carta, plastica, vetro, organico ed indifferenziato. E’ possibile conferire i rifiuti nei contenitori solo utilizzando una tessera magnetica assegnata agli intestatari di utenze Tari nelle vie oggetto della sperimentazione. Le utenze, oggi, attive sono circa un migliaio.

Le utenze che hanno ritirato la tessera sono 716: 167 domestica non residente, 325 domestica residente, e 224 non domestica. Hanno dunque ritirato la tessera ed usufruito del servizio quasi il 75% delle utenze attive. In un anno i conferimenti registrati sono stati circa 170.000 per una media di 465 conferimenti giornalieri, pari a circa 19 ogni ora: il 30% erano rifiuti solidi urbani, il 24% plastica, il 19% carta, il 9% vetro e il 19% di organico.

Per chi non avesse ancora ritirato la tessera (utenti non residenti perché proprietari di seconde case, case sfitte etc. o utenze non domestiche come magazzini, scantinati etc) è possibile farlo prendendo appuntamento presso lo Sportello clienti che si trova in via Mario del Monaco 15. Una curiosità: le utenze domestiche preferiscono conferire i rifiuti a metà mattinata con la massima affluenza tra le 10 e le 11 mentre le utenze non domestiche ricorrono alle isole ecologiche informatizzate preferibilmente tra le 18 e le 19".