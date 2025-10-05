Addio regione, meglio l’Europa. Così il leader solista del Pd lascia le macerie intorno a sé

Va bene che la politica è anche cinismo, va bene che la decisione di Ricci era prevedibile e prevista, ma per esempio Andrea Orlando ha dimostrato che si può sorprendere: ha perso anche lui le Regionali, ma ha preferito lasciare il parlamento e mettersi a fare l’opposizione in Liguria. Comunque il problema non è tanto il giudizio che ognuno dà della scelta di tornare a Bruxelles. Ma sono le conseguenze politiche che comporta. Per capirle bisogna tornare indietro di qualche anno, quando Ricci non era il leader solitario e solista del Pd marchigiano. Era il sindaco di Pesaro, vincente, rampante, onnipresente in tv, ma inserito in un partito nel quale sicuramente lui era uno dei migliori ma anche uno dei tanti. Un partito litigioso come sempre, in mano a capetti e correnti ma almeno con il pregio di non essere affetto dal leaderismo imperante. Ricci iniziò la scalata partendo dalla guerra pesarese: riuscì ad affondare Luca Ceriscioli che allora, nonostante cinque anni da presidente regionale discussi e discutibili, aveva in pugno la maggioranza del partito; fu la mossa che gli consentì di abbattere il potere eterno di Villa Fastiggi e di issare la sua bandiera sul Pd pesarese. Era il 2020.

Nel 2022, alle elezioni politiche, costruì il suo asse di ferro con il sud delle Marche prendendo il sindaco di Force (comune di 1.091 abitanti in provincia di Ascoli) e trasformandolo dall’oggi al domani in un parlamentare: Alessio Curti, un amministratore rispettabilissimo, senza le stimmate per diventare un nuovo leader nel Pd marchigiano, ma tagliato per la riconoscente fedeltà. Ricci aveva un orizzonte temporale chiaro. Con la scadenza del suo secondo mandato da sindaco, avrebbe avuto due carte da giocare: la candidatura alle Europee nel 2024 e quella alle Regionali di quest’anno. In entrambi i casi aveva bisogno di costruire il suo dominio nel Pd marchigiano. Gli andò male al congresso regionale e nazionale, quando puntò sui cavalli sbagliati, ma alle Europee dell’anno scorso firmò il suo capolavoro, con un plebiscito nelle Marche che gli consentì di mettere in un angolo la maggioranza del partito: leader unico nel deserto di un Pd che in cinque anni aveva messo ai suoi piedi. Poi la candidatura alle regionali, la sconfitta pesante e la fuga a Bruxelles. E senza più il leader solitario e solista, resta il deserto che lui stesso ha creato intorno a sé.