Addio Sergio Staino. Fu tra i protagonisti di Passaggi Festival

Anche Passaggi Festival si unisce al cordoglio per la morte di Sergio Staino, che ha avuto con la kermesse fanese un legame iniziato sin dalla prima edizione, nel 2013. "Sergio – racconta Giovanni Belfiori, direttore di Passaggi - è stata una persona generosa, arguta, ironica, che metteva prima di tutto passione e intelligenza in quei tratti di matita con cui disegnava Bobo, suo alter ego, e Bibi, ispirato a sua moglie. Ci mancherà la sua capacità di prendersi in giro, la vis polemica, i pensieri alti, la voglia di chiacchierare. Grazie".