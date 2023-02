Addio World Cup di ginnastica ritmica Dopo 14 anni saluta e va a Milano

di Luigi Luminati

Addio farfalle. Manca ancora solo l’annuncio ufficiale ma la cessazione della World Cup di ginnastica ritmica a Pesaro può essere data per scontata. Dopo 14 anni consecutivi la manifestazione più importante di quella disciplina sportiva non si farà più nella Vitrifrigo Arena. Un perdita non da poco per il movimento turistico della città. Oltre che per la grande arena come luogo di eventi sportivi e spettacolari.

Dal 2009 al 2022 la ritmica aveva innalzato l’arena come luogo della sua capitale. Ben 14 anni consecutivi di sport ad altissimo livello in una disciplina molto spettacolare. Purtroppo la nostra nazionale di Ginnastica ritmica è incappata in una serie di problemi di convivenza e soprattutto nelle serie indagini sul ruolo e sulle attività delle allenatrici.

Il periodo d’oro è terminato tutto d’un tratto e qualcuno ha cominciato a modificare contemporaneamente il calendario delle iniziative. La federazione internazionale ha chiesto a quella italiana se era possibile spostare la tappa pesarese da aprile a luglio. Ovvero proprio in un mese dove la Vitrifrigo Arena è già impegnata con il Rossini Opera Festival.

Sovrapposizione che ha costretto gli organizzatori a rinunciare all’evento. Così che la World Cup si farà a Milano a luglio e l’appuntamento pesarese è saltato dopo 14 anni consecutivi di svolgiment. L’Aspes ha già fatto i conti dovendo rinunciare alla sua manifestazione mondiale con ben 40 nazioni provenienti da tutto il mondo. Con ore di diretta televisiva internazionale e almeno 300 mila spettatori collegati. Poi le 700 persone delle delegazioni, le decine di atlete in pedana e l’occupazione di 230 camere d’albergo per cinque giorni.

Paola Porfiri, team manager della Federazione, è colei che ha inventato l’appuntamento pesarese, dopo aver portato per diversi anni le più grandi ginnaste mondiali a Fano. La kermesse mondiale mancherà anche e soprattutto a lei. Il ritardo dei lavori di ristrutturazione de al vecchio palas probabilmente non c’entra niente, ma il raddoppio dell’occupazione estiva dell’arena da parte del Rossini Opera Festival sicuramente non ha aiutato l’eventuale spostamento della kermesse di ritmica.

La fuga delle farfalle resta un risultato negativo a diversi livelli soprattutto per i conti dell’arena. Le farfalle non volano più. E’ l’unica cosa sicura. Eppure il doppio utilizzo andava avanti da lustri: la ginnastica in primavera sin dal 2009 la lirica in estate con il Rof fin dal 2006. Il vecchio palas è in attesa di restauro da otto-nove anni. Come ritardo non c’è da scherzare. Come sovrapposizione pure. Ma Pesaro non doveva diventare dal prossimo anno la tanto celebrata capitale della cultura?

L’elenco delle opere che non saranno completate entro quest’anno comincia ad allungarsi. La nuova stazione ferroviaria vedrà i lavori iniziare solo a marzo per durare quasi due anni. Il vecchio palas ancora non ha visto lo start e anche lì riuscire a completare il cantiere entro il 2023 appare una mezza impresa. Inutile elencare le opere da Pnrr o le altre appena progettate. Dalla cittadella del basket fino al Conservatorio. Chi può cominci a darci dentro e lo faccia. Presto e bene.