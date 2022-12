Addobbi pericolosi, nei guai emporio in centro

Addobbi natalizi, matite, penne, materiale da ferramenta e merceria per un totale di quasi 180mila pezzi ritenuti non a norma, 6 negozi segnalati tra Pesaro, Fano e Vallefoglia, detenuti da cinesi, ma anche due supermercati e una catena internazionale e circa 26mila euro di sanzioni.

È il bilancio del maxi sequestro messo a segno dagli uomini della Guardia di Finanza di Pesaro nel solo mese di dicembre in cui, in occasione delle festività natalizie, hanno deciso di intensificare i controlli nel settore della commercializzazione con l’obiettivo di assicurare che le merci immesse sul mercato non fossero nocive per i consumatori. Una caccia al tesoro che ha fatto scattare i sigilli su tantissimi prodotti risultati non conformi alla normativa in vigore in quanto privi dell’obbligatoria indicazione della denominazione legale o merceologica, dell’indicazione del produttore o dell’importatore, del Paese di origine nel caso di prodotti provenienti da fuori Unione europea, dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo eo all’ambiente.

I controlli hanno interessato 6 esercizi commerciali. Tre a Fano, di cui uno cinese e due supermercati, due cinesi a Vallefoglia e un emporio internazionale che si trova nel centro cittadino di Pesaro. La maggior parte degli articoli sequestrati risultano essere stati realizzati in Cina. E si tratta di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tutto il materiale considerato fuorilegge è stato, dunque, ritirato dal mercato dai finanzieri e i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio, ente che dovrà definire le sanzioni amministrative complessive contestate che prevedono sanzioni pecuniarie anche fino a 25.800 euro.

I prodotti finiti sotto sigilli sono stati lasciati nella disponibilità dei rispettivi proprietari, i quali hanno la facoltà di impugnare il provvedimento e contestare uno per uno gli addebiti. "Il dispositivo posto in atto dalla Guardia di Finanza – si legge nella nota delle Fiamme gialle – a contrasto della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo. Mercato nel quale, gli operatori economici onesti, possono beneficiare di condizione eque di concorrenza".

