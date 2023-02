"Aderiamo al progetto per le città balneari"

"I comuni di Fano e Mondolfo devono aderire al progetto nazionale che mira all’introduzione di una legge istitutiva dello status di ‘Città Balneari’, per tener conto a livello di bandi e altre misure di sostegno del forte incremento di popolazione che si registra nei mesi estivi".

E’ l’input che arriva dal segretario regionale Psi, nonché imprenditore alberghiero, Boris Rapa, che spiega: "A livello nazionale è in atto, attraverso una rete di alcune delle maggiori destinazioni balneari, la richiesta di una legislazione speciale per le località turistiche che nel periodo estivo vedono aumentare di molto la popolazione. Questo, perché le destinazioni a forte vocazione turistica non sono città come le altre e durante i periodi di massima affluenza, vedono raddoppiare, se non triplicare e anche di più il numero dei ‘residenti’, con implicazioni in termini di sicurezza, raccolta dei rifiuti e diversi altri aspetti della vita quotidiana". "Lo sbalzo di persone – aggiunge Rapa - causa difficoltà per le amministrazioni comunali, che hanno servizi sulla base dei residenti stabili, i quali sono anche il parametro che le limita quando c’è da accedere a bandi pubblici o a finanziamenti. Una legge speciale istitutiva dello status di ‘città balneare’, invece, consentirebbe di superare questi ostacoli, garantendo vantaggi su più fronti e anche a livello di finanziamenti". Attualmente i comuni in Italia che stanno perseguendo l’obiettivo di una norma in tal senso sono 26, tra i quali Forio, Ischia e Sorrento in Campania; Bellaria, Igea Marina, Cattolica, Cervia, Comacchio e Riccione in Emilia Romagna; Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia; Vieste in Puglia; Alghero e Arzachea in Sardegana; e altri della Toscana, della Sicilia e del Veneto.

"Il mio auspicio – riprende il segretario Psi -, è che anche Fano e Mondolfo-Marotta e le altre principali località turistiche marchigiane si attivino per verificare la possibilità di aderire a questa rete, perché se il progetto andrà in porto garantirà ricadute importanti. A Fano la popolazione, nel cuore dell’estate, passa da 60mila ad almeno 100mila unità e a Marotta da 10mila a 20mila. E questo determina esigenze supplementari in termini di sicurezza, fabbisogno idrico, raccolta di rifiuti e molto altro. Disporre di una legislazione ad hoc che consenta l’assunzione di più agenti di polizia locale e di potenziare determinati servizi sarebbe fondamentale".

Sandro Franceschetti