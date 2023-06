Adesione al piano di sviluppo rurale

Il sindaco di Mondavio Mirco Zenobi ha convocato per lunedì sera alle 21,15 la riunione del consiglio comunale, chiamato ad esprimersi, innanzitutto, sull’adesione al Piano strategico nazionale di sviluppo rurale, che coinvolge in ambito cesanense e metaurense il Gruppo di Azione Locale Flaminia Cesano. I lavori proseguiranno, poi, con la modifica del regolamento comunale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del regolamento per l’erogazione di contributi e sussidi. Ultimo punto, una variazione al bilancio di previsione 2023-2025.