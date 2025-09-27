"Adesso il risparmio energetico è diventata una delle priorità"

"Il nostro mercato immobiliare è stabile e solido ed è un bel segnale che sembra confermarsi anche per i prossimi mesi. Sale il numero delle compravendite e salgono leggermente i prezzi della nuova cantieristica, ma vediamo che le persone sono sempre più attente ad immobili a risparmio energetico e preferiscono nuove realizzazioni". A dirlo è Tommaso Andreani, presidente provinciale Fiaip, commentando i dati dell’Osservatorio Immobiliare della provincia di Pesaro e Urbino presentato ieri mattina a Palazzo Gradari. "L’Osservatorio è uno strumento molto utile i professionisti del settore – dice –. Siamo partiti a realizzare questo documento nel 2011 e dalla prima edizione da quaranta pagine siamo passati ora ad un osservatorio ricco di dati". Per Andreani questa presentazione coincide con un evento particolare: "E’ l’ultima edizione che presento in qualità di presidente provinciale. Dopo otto anni è giunto il momento di passare il testimone. È stata un’avventura straordinaria".

Ad intervenire anche Giorgio Calcagnini, rettore dell’Università di Urbino, che è entrato nel dettaglio dei dati dell’Osservatorio e si è concentrato anche sul tema dell’accesso al credito: "I dati della Banca d’Italia evidenziano segnali di ripresa per le erogazioni di nuovi mutui destinati all’acquisto di abitazioni, che in provincia sono salite a 85,7 milioni di euro nel quarto trimestre, con una crescita del +44 % su base annua. Inoltre, circa il 65 % delle compravendite provinciali risulta finanziato tramite mutuo". Presente all’incontro anche Emanuele Fiori, presidente regionale Fiaip che ha sottolineato il valore dell’Osservatorio e Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip, che ha sollecitato un "Piano Casa Italia, con l’obiettivo di incrementare l’offerta di abitazioni sul mercato, calmierando i prezzi e i canoni di locazione e favorendo l’accesso alla Casa, sia tramite un piano di edilizia residenziale sociale, sia tramite l’introduzione di criteri incentivanti per i privati". All’evento erano presenti anche il sindaco Andrea Biancani e la vicesindaca di Fano, Loretta Manocchi. Con loro anche il presidente dell’Ordine dei Notai, Alfredo De Martino, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Marco Luchetti e il presidente del Collegio Geometri, Alberto Campagna e il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, Carmine Caso.

ali.mu.