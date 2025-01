Adesso si corre sul ‘cavatappi’ e non c’è nessun. Valentino Rossi

E’ un campionato che ricorda il cavatappi del circuito di Laguna Seca, curve e controcurve, e non c’è nessun Valentino Rossi all’orizzonte. Perché le formazioni partite fortissimo stanno frenando dopo un inizio folgorante; quelle che sulla carta sembravano dei carrarmati continuano a camminare in maniera incerta. La classifica è corta: c’è un gruppone di 8 squadre che sono distanziate di soli 4 punti. La Vuelle a questo punto s’è tolta – cinque vittorie una dietro l’altra – la scimmia dalla spalla. Ha mandato a casa lo psicologo e ha terminato la cura di ansiolitici. Un passo avanti non da poco. Ma manca una guardia perché Parrillo è fuori, e non si sa per quanto, e soprattutto ha un problema di non poco conto, non ha un pivot perché De Laurentis da solo non basta, ma in compenso ha quattro ali forti: Petrovic che contro Bologna non ha toccato il campo, quindi King, Zanotti e Lombardi. Una squadra tutta costruita sugli esterni, che al momento però non si sta rivelando una macchina da guerra al tiro, perché se si ferma Ahmad, o uno difende con il sangue agli occhi oppure diventa una gara dura portare a casa i due punti in palio.

Adesso la formazione di Leka è uscita dal gorgo, dal buco nero, ma cosa vale e quanto pesa effettivamente, ancora non si sa: questo mese potrà dire molte cose a questo proposito perché domenica la Vuelle va a Cividale, quindi ha in casa Brindisi, dopodiché viaggia per Vigevano, per affrontare poi Milano in casa; quindi ha Nardò al palas e infine chiude il mese ad Avellino. Sulla carta nessuna partita impossibile, ma alla luce dei ribaltoni e dei risultati a sorpresa, tutto ciò che era stato teorizzato ad inizio di campionato, è da buttare nel cestino. Proprio perché qui siamo sul circuito di Laguna Seca, nel cavatappi, e non c’è nessun Valentino Rossi all’orizzonte.

m.g.