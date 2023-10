Adesso spunta la Sonoteca. La ‘loggetta’ per ascoltare musica: "La faremo in via San Francesco"

L’accoppiata per la "Sonoteca" da realizzare nella parte finale di via San Francesco pare poter funzionare davvero. Da una parte c’è l’idea di Massimiliano Santini. Dall’altra la spinta della CTE Square, ovvero la Casa delle Tecnologie Emergenti per Cultura, Turismo ed Engagement di Pesaro. Metti insieme i due soggetti e troverai un progetto musicale per tutti i cittadini. "La Sonoteca è una loggia sonora dove il cittadino – dice Massimiliano Santini – potrà fermarsi ed ascoltare musica sulla strada, utilizzando una esperienza tecnologica-artistica ed immersiva da ubicare nella porzione finale di via San Francesco prima della piazza".

L’assessora Francesca Frenquellucci va oltre: "Il Comune di Pesaro intende realizzare uno spazio dove il cittadino possa fermarsi, rallentare ed ascoltare musica creando una sorta di anfiteatro dove tecnologia, innovazione, audio possano contaminarsi favorendo un’esperienza immersiva unica nel suo genere. Abbiamo detto in più occasioni che la CTE vuole creare spazi dedicati alla partecipazione dei cittadini questo sarà uno dei progetti".

Il luogo prescelto è abbastanza particolare: "L’ultima parte del porticato di via San Francesco è un luogo da riqualificare. Uno spazio a rischio di diventare fatiscente – spiega Santini –. Per poterlo riqualificare abbiamo pensato di puntare sulla musica con l’installazione di una piccola teca musicale, che offrirà a chi passa di scegliere direttamente un brano preferito. Non sarà una filodiffusione come funziona già nel centro storico, ma un’esperienza innovativa con toni decisamente più bassi. Abbiamo già ottenuto l’ok della Sovrintendenza". Vedremo sul campo quale sarà il sistema individuato per scegliere i brani e soprattutto per attivarli direttamente dalla strada.

L’idea della Casa delle Tecnologie è di completare il progetto per la fine di marzo. Nelle prossime ore sarà attivata dal Comune la modalità di scelta da parte dei cittadini dei testi musicali presenti nella nicchia di via San Francesco. "Noi come Casa delle tecnologie – sottolinea l’assessora Frenquellucci – abbiamo portato avanti l’intuizione di creare spazi aggregativi per una partecipazione dei turisti e cittadini nel corso della passeggiata".

In realtà il progetto di massima della Sonoteca è stato proposto dall’Associazione Culturale Opera Maestra: "Prevede la progettazione, la realizzazione, la fornitura, la posa in opera e l’installazione di un impianto audio – è riportato nella determina del Comune – nonché la realizzazione di una scenografia con materiale in vetroresina che dovrà rappresentare delle copertine giganti di dischi in vinile, da installarsi alle colonne della porzione di portico che si affaccia tra via San Francesco e Piazza del Popolo. I vinili saranno dotati di un sistema domotico per consentire l’interazione dell’utenza con l’opera per l’ascolto della musica".

"Nello specifico, la Sonoteca – conclude l’assessora Francesca Frenquellucci – permetterà al pubblico, avvicinando una mano al disco di vinile sul muro, di avviare la musica selezionata". Che musica maestro.

Luigi Luminati