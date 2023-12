Adesso tocca a noi. Ricci: "Turismo e bellezza. Siamo pronti alla sfida"

Cosa accomuna Pesaro a Bergamo, terza provincia più ricca d’Italia? Giusto il fatto di aver vinto entrambi il titolo di Capitale italiana della cultura: il passaggio dello scettro tra Bergamo Brescia, capitali nel 2023 a Pesaro che lo sarà per tutto il 2024 è ufficialmente avvenuto in teatro, al Donizetti di Bergamo, 48 ore fa. Ma l’aver vinto lo stesso titolo rivela un’ambizione comune. Secondo il sindaco Matteo Ricci è la vocazione turistica da città mediana della cultura. "Nei prossimi anni vengono stimati almeno 200, 300milioni di nuovi turisti nel mondo fortemente attratti dalla bellezza e dalla cultura italiana – ha detto Ricci durante la cerimonia di passaggio del titolo, avvenuta con al suo fianco Giorgio Gori, sindaco di Bergamo –. Il problema è che le città ‘storiche’ d’arte, quindi Roma, Venezia, Firenze, sono già overbooking. Per questo motivo serve una rete di città medie – come Pesaro, Mantova, Parma, Matera e le stesse Bergamo e Brescia – a servizio del Paese per aumentarne la competitività e l’attrattività. La sfida non si conclude con la fine dell’anno della Capitale italiana della Cultura, perché per noi è un disegno davvero strategico". Al centro del discorso di Ricci è stato il logo, rappresentativo dei valori che Pesaro attiverà durante il suo mandato. "Nel nostro progetto c’è il tema della lotta al cambiamento climatico e la riscoperta di una cultura della Pace – ha detto Ricci –. Non a caso la vittoria di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, è stata dedicata all’ucraina Kharkiv, come noi Città creativa della Musica Unesco, sotto le bombe e quasi completamente distrutta". Simbolo di Pesaro2024 è, quindi, la foglia di ginkgo biloba, "un albero – ha spiegato il primo cittadino pesarese – che è sopravvissuto alla contaminazione da radiazioni nucleari dovute all’esplosione di Hiroshima".

Nel prefigurare al pubblico presente in sala il debutto pesarese, il sindaco ha iniziato con i fuochi d’artificio del Capodanno: "Inizieremo con il CaterCapodanno in diretta su Rai Radio 2. Ci stiamo preparando al meglio. Sul palco di piazza del Popolo dalle 10,30 ci saranno Colapesce e Dimartino, Lundini e i Vazzanikki e altre sorprese".

Quali? Ieri in Comune c’era fermento sugli ultimi accordi da definire con artisti e personaggi pronti a festeggiare con pesaresi e visitatori.

"Il 20 gennaio attendiamo in città il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà una grande festa popolare condotta sul palco da Paolo Bonolis e nel corso della quale si alterneranno sul palco artisti come Max Gazzè, Mirko Casadei e altri". Una terza inaugurazione, probabilmente avverrà nel mese di febbraio, quando in piazza del Popolo arriverà una grande sfera (4 metri di diametro) teatro di stimoli sonori e visivi.

s.v.r.