Adhr apre agenzia: ricerche per 70 figure

Ha aperto a Pesaro la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro Adhr Group, con la ricerca immediata di circa 70 figure da inserire in aziende della zona. La neo sede, la seconda nelle Marche e la 73esima del Gruppo in Italia, "sarà punto di riferimento – spiega una nota – per favorire il migliore incontro tra candidati e imprese". Le assunzioni interessano diversi macrosettori: dal legno, vetro, tessile e chimico, fino al comparto della gomma-plastica, edile e metalmeccanico, fino alla Gdo e all’alimentare in genere, per finire con la cartotecnica e la nautica. Le ricerche vertono su professioni che vanno dall’operaio generico e specializzato fino a magazzinieri, impiegati di varia natura e ingegneri. "Nonostante un calo di sviluppo del comparto metalmeccanico le aziende pesaresi stanno nel complesso crescendo e chiamano nuove figure", ha affermato Alessandra Massara, branch manager Adhr per la filiale.