Adolescenti, adulti e mondo della lettura Incontro in biblioteca

Domani alle 16.30, alla Biblioteca San Giovanni, un incontro prezioso dal titolo ‘Adolescenti e libri per adulti: quali e perché’ a cura dell’Associazione Hamelin Bologna che rientra nel calendario di Pesaro Città che legge. A parlare al pubblico, Nicola Galli Laforest di Hamelin. L’incontro vuole tentare di delineare una impossibile porzione di mappa di autori ‘per adulti’ e opere insospettabili che hanno ottimi riscontri con giovani lettori e lettrici, e di evidenziare cosa - pur nella grande distanza di intenti - li rendono letture possibili e anzi particolarmente indovinate. Hamelin è una associazione culturale che dal 1996 si occupa di letteratura per l’infanzia, fumetto, illustrazione e di promozione della lettura con una forte attenzione alla fascia degli adolescenti, a partire da un principio guida: leggere è un atto estetico fondamentale per trovare il senso di sé e del mondo.