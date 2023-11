Adolescenti e amori tossici: "Quel giorno che lui l’ha presa a cazzotti in pancia per strada"

Su come interrompere la scia di sangue dei femminicidi gli adolescenti hanno le idee chiare. "La soluzione è l’educazione: partire dall’esempio in casa, in famiglia. Un bambino per quanto intelligente tenderà a replicare i modelli di relazione che ha vissuto" dice Gabriele 4C liceo artistico Mengaroni di Pesaro. "E’ vero che il patriarcato c’entra – osserva il suo compagno di classe, Sebastiano –, ma non è solo colpa della società: dobbiamo tornare alla morale interiore, all’individuo che non ha più rispetto per gli altri". Quindi? Se fosse per i ragazzi, introdurre l’educazione ai sentimenti tra le materie di studio, al pari della matematica e dell’italiano, sarebbe la prima cosa da fare. Ieri è bastato lanciare il plebiscito: 43 su 43 studenti, di 4C e 5C Mengaroni, hanno detto "Sì, è ora di introdurre l’educazione ai sentimenti nelle scuole".

Di femminicidio si parla sui media. Dei liceali, il ventenne Filippo Turetta, omicida dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, sono poco più grandi: "Filippo non è riuscito a controllarsi – dice Gabriele Sabbioni, 5 C Mengaroni – Come ha detto Elena, la sorella di Giulia, Turetta non è un mostro. Sarebbe come dare un alibi a quello che ha fatto, invece è una persona reale in una situazione reale che si crea perché non si sanno gestire le relazioni, controllare le pulsioni, la rabbia, la gelosia e uno sbagliato senso di possesso". Gli studenti del Mengaroni hanno elaborato dei totem dedicati a donne esemplari che verranno esposti il 28 novembre al convegno contro la violenza di genere a Palazzo Montani Antaldi. Sempre il Mengaroni animerà la giornata contro la violenza di genere il 25 novembre, tappezzando la città di manifesti con messaggi sociali importanti e coinvolgendo i cittadini che passeranno in via Rossini, all’altezza della saletta Sora, con spunti di riflessione. Il minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin è stato rispettato anche al liceo Marconi di Pesaro, ma tutte le scuole da anni portano avanti progetti culturali dall’impatto più duraturo. Al liceo artistico, Scuola del Libro di Urbino, gli insegnanti hanno scelto di accompagnare la consapevolezza dei ragazzi partendo dai fatti e dagli approfondimenti elaborati dai giornali: "La prima cosa è documentarsi – dice la preside Lucia Nonni –. L’iniziativa Quotidiano in classe per questo è molto utile: per capire è necessario conoscere i fatti. Commentare le storie per sentito dire, basandosi sui post che alla rinfusa rimbalzano sui social, o peggio fermarsi a leggere solo i titoli, pensando di aver appreso a sufficienza, è un secondo oltraggio per chi è vittima di un delitto. Capire il contesto serve a comprendere meglio anche la realtà a noi vicina".

Ieri su dieci adolescenti di una stessa classe liceale intervistati a Pesaro, tre sono stati testimoni di atti di violenza, o amore tossico, subiti da coetanee per mano di fidanzati: un 30%. "Lui era molto possessivo, geloso, non la faceva vestire come voleva lei – racconta una delle ragazze –. Pesante. Un giorno la nonna ha visto dalla finestra che la nipote era piegata perché aveva ricevuto dei cazzotti in pancia da lui. Si era arrabbiato per una cavolata. Le famiglie sono intervenute: la relazione è terminata, ma lui anche se era finita ha preso a pedinarla". Un campanello d’allarme è per alcuni dei ragazzi sentiti, quando lui vuole che lei condivida la posizione con la geolocalizzazione digitale grazie allo smartphone. "Ci sono ragazze a cui piace essere al centro dell’attenzione desiderate" dice Leo. Vittoria gli dà ragione. Valentina commenta: "E’ vero che i rapporti sono complessi. Mi sono preoccupata per una mia amica che stava con uno più grande: lui si arrabbiava per cavolate. Una volta la maltrattò perché lei che stava ad una festa non aveva visto le sue tre chiamate non risposte. Stetti in pensiero per lei: lui non mi piaceva affatto. Ma lei non mi ha dato retta. E’ finita bene: lei ha saputo smarcarsi". Viola Vezzosi, 18 anni, osserva: "E’ necessario imparare a riconoscere i segnali di un amore tossico da quelli di una relazione sana". Vittoria annuisce: "Consigliare la vittima di un amore tossico di lasciare il suo tormento è inutile: lei è la prima a confondere le emozioni. Per le amiche non è facile essere d’aiuto". L’educazione ha insegnato a molti a riconoscere il bullismo e a difendersi. "Idem potremmo imparare a fare contro la gelosia", è la lezione data dai ragazzi agli adulti.

Solidea Vitali Rosati