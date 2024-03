Adolescenti e libri per adulti alla San Giovanni. Incontro con Nicola Galli Laforest

Oggi alle 16,30, la Biblioteca San Giovanni accoglie il primo incontro del ciclo formativo “Adolescenti e libri per adulti: quali e perché“ a cura dell’Associazione Hamelin Bologna che rientra nel calendario di Pesaro Città che legge. A parlare, Nicola Galli Laforest di Hamelin, pedagogista che si occupa da anni di studio e divulgazione della letteratura per ragazzi, di illustrazione e fumetto. Il corso raccoglie una nuova sfida all’interno del panorama della promozione della lettura dedicata alla fascia adolescenziale: abbandonare il porto sicuro del genere Young Adult per avventurarsi nel complesso mondo dei libri per adulti alla ricerca di tematiche e motivi vicini alla sensibilità giovanile. Se, infatti, è vero che i libri Young Adult hanno saputo risvegliare l’interesse di un gran numero di ragazze e ragazzi nei primi anni Duemila, è altrettanto evidente come l’avvento di nuove modalità di fruizione di testi e contenuti online abbia decretato una modifica sostanziale nelle abitudini di lettura del pubblico giovanile. Info 0721 387715.