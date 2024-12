Adozione, la lunga strada. Le famiglie ci sono. Ma arrivano pochi bimbi

di Benedetta Iacomucci Nell’ultimo anno undici coppie del distretto di Pesaro hanno deciso di adottare un bambino. Due di loro si sono quasi subito tirate indietro – "non erano pronte" –, mentre per altre due è stato necessario ricominciare tutto daccapo, a causa di variabili nel frattempo sopravvenute e di cui non è dato sapere di più. E le adozioni? Solo una nel 2023 a Pesaro (si tratta di un minorenne italiano) e tre nel 2024 (due minori di cittadinanza italiana e un altro di cittadinanza straniera). Quanto ai maggiorenni, in base ai numeri del tribunale di Pesaro, sono state tre le iscrizioni avvenute nel 2023 e 5 quelle relative al 2024. Sono numeri che, già da soli, danno il senso di un percorso che malgrado le evoluzioni sociali e la giurisprudenza, appare ancora dominato da incognite e difficoltà tali da fiaccare, non di rado, anche le volontà più granitiche. "E’ innegabilmente un percorso faticoso – dice Oriana Verni, neuropsichiatra infantile dell’Ast1, direttore cure tutelari che coordina l’équipe del Consultorio di via Nanterre –. La coppia deve essere ’attrezzata’, e l’idoneità non viene data a tutti, ma non perché i servizi siano troppo severi, ma perché si tratta di fare uno sforzo importante".

Dottoressa Verni, innanzi tutto si tratta di superare alcuni requisiti di partenza. "Sì. Sono previste alcune deroghe, ma in linea di massima la coppia deve essere sposata da almeno tre anni, anni durante i quali non ci devono essere state fratture o crisi. L’età rispetto all’adottando deve essere superiore di almeno 18 anni (una recente sentenza della Corte Costituzionale apre la strada a una modifica di questo criterio, ndr) e non maggiore di 45".

Una volta soddisfatti i ’prerequisiti’? "A quel punto, la coppia fa una richiesta al Tribunale dei minori per l’avvio della procedura istruttoria chiedendo la disponibilità all’adozione. La richiesta si trova sul sito del tribunale e ha validità di tre anni".

E quando entra in gioco il territorio? "Non appena il tribunale informa i servizi, che sono chiamati ad assumere informazioni sulla condotta di vita dei coniugi".

Che tipo di informazioni? "Informazioni da un punto di vista personale, ma anche della relazione di coppia".

Valutazioni che proseguono anche dopo, quando il bambino finalmente – con tempistiche imprevedibili – arriva. "Certo. La coppia continua ad essere seguita facendo incontri regolari nel consultorio e confrontandosi con altre coppie per ragionare sulle difficoltà".

E se le difficoltà sono ritenute insormontabili? "Se la famiglia non riesce a gestire le problematiche di bambini che molto spesso hanno un passato di sofferenze e traumi, e non riesce ad attivare le risorse per affrontarle, quel bambino torna in comunità".

Ed è successo, nella sua esperienza? "Purtroppo sì. Per fortuna sono casi rari ma bisogna considerare che il percorso è molto duro".

Succede anche che un bambino venga affidato a una famiglia, e che poi torni alla sua famiglia d’origine, come nel caso del bambino di nemmeno tre anni di cui abbiamo parlato su queste colonne. "Dipende dal tipo di percorso trasformativo che fa la famiglia naturale: se le condizioni che hanno portato all’affido rimangono immutate non c’è motivo per metterle in discussione. Bisogna vedere se il quadro è strutturale o si è trattato di un incidente di percorso, come una depressione post partum. Altra cosa è un disturbo psichiatrico che può avere anche fasi di remissione, ma tale è".

Il Consultorio lavora in équipe. Chi sono i componenti? "L’équipe è composta da assistenti sociali e psicologi, con eventuale intervento, se necessario, di figure specialistiche come il neuropsichiatra infantile. Ogni distretto (Pesaro, Vallefoglia e Gabicce) ha una propria équipe. L’affido è seguito dall’Ambito territoriale costituito dai Comuni, mentre l’adozione è seguita dall’Azienda sanitaria tramite il Consultorio che fa la valutazione delle famiglie".

Ma quanto durano queste valutazioni? "La valutazione non è eterna, d’altro canto le variabili umane sono tante: rarissimi i casi in cui la situazione è chiara, e no, i tempi non sono mai brevissimi".