Adriabus precettata. La Regione ordina:: "Garantire le corse anche sotto le feste"

Adriabus è stata precettata dalla Regione Marche. L’azienda di trasporti aveva annunciato la sospensione delle corse, motivandola con la mancanza di autisti, nei giorni festivi: 24, 25, 26 e 31 dicembre, l’1 e il 6 gennaio. L’assessore regionale ai trasporti Goffredo Brandoni, ieri in Consiglio, ha annunciato invece che il servizio potrà essere sospeso solo il 25 dicembre e il 1° gennaio mentre dovrà essere garantiro in tutti gli altri.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sollevate da sindacati, associazioni di categoria e operatori turistici, a portare la questione in consiglio regionale è stata Marta Ruggeri. "L’assessore Brandoni – spiega appunto la Ruggeri – in risposta alla mia richiesta di intervento riguardo la volontà della società Adriabus di interrompere il servizio di trasporto pubblico sull’intera provincia di Pesaro e Urbino per 6 giorni festivi, a cavallo fra Natale e l’Epifania, ha reso nota la decisione di precettare Adriabus. Sono parzialmente soddisfatta di questa soluzione, avrei sicuramente preferito che la Regione, a cui spetta il compito di programmare e investire sul trasporto pubblico, non autorizzasse nemmeno un giorno di fermo dei mezzi (quindi neanche il 25 dicembre e il 1° gennaio, ndr) poiché ad essere penalizzati maggiormente saranno i cittadini delle aree interne e le città turistiche, Urbino in primis. I turisti che utilizzano come mezzo di trasporto il treno e che proprio in quei giorni di festa arriveranno alle stazioni ferroviarie di Pesaro o Fano saranno costretti ad usare un taxi o, peggio, preferire altre mete turistiche. Questo evento – prosegue la consigliera – deve non solo essere un campanello di allarme per la Giunta regionale, ma anche motivo per riprendere in mano il dossier sull’infrastruttura ferroviaria che proprio questa amministrazione regionale in campagna elettorale aveva promesso di riattivare, in particolar modo per le tratte ferroviarie Fano-Urbino e Fabriano-Pergola. Forse anche questa rimarrà una promesse vana?", conclude Marta Ruggeri.

Il problema degli autisti, però, secondo Adriabus resta sul tavolo: tra pensionamenti e ferie mancano almeno 20 unità ma le graduatorie a cui attingere sono esaurite.

"La situazione di difficoltà nel reperire il personale per le domeniche e le festività del periodo natalizio purtroppo non cambia – spiega la presidente di Adriabus Lara Ottaviani –. Con il direttore Massimo Benedetti e i nostri uffici non abbiamo mai smesso di cercare autisti che siano disponibili a lavorare in quelle giornate, perché questo è stato fin dall’inizio il nostro obiettivo. Ricordo che la situazione di Adriabus è comune a tutte le società pubblico-private delle Marche e d’Italia, la Regione conosce benissimo il quadro in cui dobbiamo operare". Francesco Pierucci