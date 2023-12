Adriabus: Sciopero Usb, servizi a rischio tra le 9 e le 13

In conseguenza dello sciopero proclamato dal sindacato Usb per oggi, Adriabus comunica che "tra le 9 e le 13 i servizi in partenza dai capolinea o stazioni terminali potrebbero non essere garantiti. L’ufficio informazioni e le biglietterie potrebberro sospendere il servizio per l’intera giornata. Sono esclusi dallo sciopero i servizi per disabili e gli scuolabus. Adriabus precisa – prosegue la nota – che non avendo alcun potere di precettazione del personale, il servizio potrebbe subire variazioni non prevedibili".