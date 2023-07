Adriabus tira dritto: la piazza resta off limits

Piazza della Repubblica resterà bus-free. L’azienda di trasporti Adriabus non fa marcia indietro e tira dritto sulla questione sollevata nei giorni scorsi dal Carlino, dopo alcune lettere di protesta di cittadini che chiedevano di ripristinare il passaggio dei minibus anche tra le 18 e le 20.

I vertici dell’azienda, la presidente Lara Ottaviani e il direttore generale Massimo Benedetti, hanno fatto pervenire il seguente comunicato: "Per quanto riguarda la nuova formulazione del servizio di trasporto pubblico nella città di Urbino, attiva dal 12 giugno, ci preme evidenziare alcuni elementi: come già spiegato, è stata introdotta la nuova linea ‘Urbibus’, con frequenza di 15 minuti dalle 7,45 alle 20,15, che può portare i passeggeri interessati ad ognuna delle porte storiche della città, in modo che si possa frequentare il centro storico agevolmente, salendo e scendendo ad ogni fermata prevista, e poi arrivando a piedi in tutti i punti di interesse.

Contestualmente e in pieno accordo con l’amministrazione comunale, al posto delle 6 linee che transitavano nel centro storico e che creavano un sovraffollamento di mezzi, come più volte sottolineato dagli stessi cittadini che frequentano la piazza e le vie limitrofe, dagli amministratori e anche dalla nostra azienda, si è deciso di alleggerire la frequenza delle corse, lasciando che solo la linea 3, da Mazzaferro e da via Dini, transiti in piazza della Repubblica; il tutto fino alle 17,50".

Una scelta che Adriabus spiega essere stata presa "per una questione di vivibilità e anche di sicurezza del centro storico, che in questo periodo brulica di persone che passeggiano e si fermano nei negozi, nei tanti bar e ristoranti che hanno allestito gli spazi all’aperto con tavolini, sedie, ombrelloni e fioriere, per fornire un ulteriore servizio e abbellire gli spazi all’aperto loro concessi.

Prima di mettere in atto questa modifica, abbiamo monitorato nel tempo l’effettivo utilizzo dei collegamenti da e per la piazza dopo le 18 e abbiamo rilevato un utilizzo scarsissimo.

Noi siamo sempre disponibili al confronto, ma ci preme evidenziare che nessuna comunicazione, né mail, né chiamata, è arrivata al call center di Adriabus per lamentare che gli autobus non passano più in piazza della Repubblica dopo le 17,50, a conferma di quanto rilevato".

Chiude la nota di Ottaviani e Benedetti: "Chiunque arrivi in centro con il mezzo pubblico per fare una passeggiata o sostare qualche ora, dopo le 18 ha sempre un autobus che lo riporterà a casa: giunti a una delle porte si può salire sulla linea Urbibus e poi andare al parcheggio di Santa Lucia dove ognuno troverà la sua linea di interesse, oppure a porta Valbona si potrà prendere la linea 3M che va in direzione Mazzaferro o la 3D che va in direzione via Giannetto Dini (per andare in via Dini si può salire anche a porta Santa Lucia, oltre alle altre fermate).

L’intento non è scoraggiare l’arrivo in centro storico, ma al contrario renderlo fruibile a più persone possibile, famiglie con bambini, anziani, turisti, giovani, ma dando a tutti la certezza di potersi muovere in sicurezza in un luogo straordinario, che va curato e rispettato, anche sollevandolo dall’inquinamento e dalla pressione di un elevato numero di autobus".

g. v.