Adriabus trova gli autisti. Si viaggerà sotto Natale

Nuovo e ultimo capitolo per la questione Adriabus e trasporti sospesi durante le festività natalizie. I mezzi viaggeranno e rimarranno fermi solo il giorno di Natale e il primo gennaio 2024, come autorizzato dalla Regione Marche nei giorni scorsi. Ma non per questo la penuria degli autisti è finita, anzi. Come rimarca la presidente Lara Ottaviani, "ne mancano una ventina. L’ultima graduatoria è stata esaurita a giugno e il bando di selezione attivo si chiuderà a gennaio e non più il 10 dicembre. Intanto se ci fossero autisti disponibili e idonei, dopo i vari test necessari, li assumiamo a tempo determinato, subito".

Ma torniamo alla questione che ha animato il dibattito di questi giorni, cioè i mezzi pubblici fermi nei giorni delle prossime festività, come sembrava sarebbe accaduto fino a ieri. Ora invece, grazie al fatto che Adriabus ha trovato gli autisti, i mezzi viaggeranno regolarmente nei giorni della Vigilia, il 26 dicembre, il 31 dicembre e 6 gennaio, seguendo l’orario previsto da calendario, quindi si seguirà l’orario dei giorni festivi. Idem per oggi (8 dicembre), mentre domani la maggior parte delle corse scolastiche saranno sospese, visto che alcuini istittui faranno il ponte. Inoltre l’azienda effettuerà dei rilevamenti sul numero dei clienti a bordo così da capire l’effettiva affluenza, "in un giorno feriale serviamo circa 12mila passeggeri".

"In queste settimane, come avevamo più volte spiegato, non abbiamo mai smesso di lavorare per cercare di reperire personale e grazie all’opera di negoziazione che l’azienda ha portato avanti e alla comprensione dello stato di necessità che stiamo vivendo da parte dei nostri collaboratori, siamo riusciti a trovare autisti in numero sufficiente per ripristinare le corse durante le festività e le domeniche del periodo di Natale - dice la presidente di Adriabus Lara Ottaviani assieme al direttore generale Massimo Benedetti - La carenza di autisti dell’ultimo anno ci ha costretti a chiedere un sacrificio ai nostri collaboratori, cui spesso in passato sono stati negati ferie e permessi per garantire il servizio nei giorni feriali e scolastici, quando trasportiamo migliaia di persone. Dovendo chiedere loro un nuovo impegno, per mantenere il servizio anche nei festivi, sarà sempre più difficile poter assicurare il servizio nei giorni normali, nelle prossime settimane. Ringraziamo tutti gli operatori che prontamente hanno compreso la situazione acconsentendo a lavorare durante le festività e riteniamo importante monitorare l’andamento degli afflussi sui mezzi per poter avere contezza delle reali necessità della clientela". La situazione è ancora precaria però: "Gli autisti non ci sono ovunque, le altre aziende delle Marche soffrono più di noi per non parlare dei privati", conclude Ottaviani.