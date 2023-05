"Adriatic Link: priorità a Carrara"

Nuovo incontro ieri pomeriggio dei cittadini di Carrara con il sindaco Massimo Seri su Adriatic link. I residenti sono preoccupati che una parte dei 12 milioni di euro, che dovrebbe stanziare Terna a compensazione dell’elettrodotto Marche-Abruzzo, possano essere destinati (1,5-2milioni di euro) alla nuova biblioteca Federciana: opera che costa 9 milioni 700 mila euro ma il Comune ne ha solo 2milioni e 500mila (fondi Pnrr).

"Seri – fa sapere Roberta Luziani che insieme a Alessandro Ubaldi e Paolo De Vincenzi ha partecipato all’incontro con il primo cittadino – ci ha assicurato che la priorità è Carrara e solo se avanzeranno delle risorse potranno essere utilizzate per altro".

I rappresentanti dei cittadini di Carrara hanno ribadito le loro richieste per "opere pubbliche a vantaggio del quartiere, dalla rotatoria al marciapiede lungo la Flaminia, per la trasformazione della vecchia scuola elementare in sede per le associazioni, per gli indennizzi e la riduzione della tasse a vantaggio dei residenti e per l’interramento di tutti i tralicci elettrici.

Al primo cittadino è stato anche fatto notare che le opere di mitigazione dell’inquinamento acustico, peraltro non ancora completate, "non sono così efficaci" come ci si attendeva. Questo desta tra i residenti non poco allarme. Previsto per metà giugno un incontro pubblico tra l’Amministrazione comunale e i cittadini di Carrara. In quella occasione si parlerà proprio delle opere di compensazione che diventeranno oggetto di una convenzione tra Terna e il Comune di Fano.

Adriatic link è l’elettrodotto sottomarino, in corrente continua, lungo circa 250 chilometri, che collegherà Abruzzo e Marche. Il cantiere dovrebbe aprirsi nel secondo semestre del 2024, mentre l’opera sarà pienamente operativa entro il 2028. E’ di oltre 1 miliardo di euro l’investimento di Terna con il coinvolgimento di 120 imprese tra dirette e indotto.

Oltre all’elettrodotto, di cui Terna ha previsto il raddoppio, in questo caso l’apertura del cantiere sarà nel 2028 e l’entrata in esercizio nel 2032, a Carrara si costruirà anche una grande stazione di conversione. Ovviamente c’è la massima attenzione da parte dei cittadini colti in contropiede dall’operazione di raddoppio di Adriatic link annunciata a marzo di quest’anno con sorpresa, sembra, della stessa amministrazione comunale.

Previsto anche che il collegamento aereo tra Fano e Forlì (quello attraverso i tralicci) passerà dalla corrente elettrica alternata a quella continua senza aumentare, secondo Terna, l’impatto sul territorio, anzi abbattendo l’inquinamento elettromagnetico".

Anna Marchetti