Adriatic Link raddoppia Carrara alza le barricate

Il raddoppio di Adriatc link e la nuova linea area Fano-Forlì, allarmano Carrara: chiesto dal Comune un confronto con i tecnici di Terna per spiegare alla comunità i nuovi investimenti. Per Fratelli d’Italia "i cittadini di Carrara, Ponte Murello, San Cesareo e località Torno sono pronti alle barricate. Noi ci schiariamo a loro fianco, mentre il sindaco rimane in silenzio come sempre, ormai in scadenza di mandato". Dal Comune, all’oscuro del progetto di potenziamento di Adriatic link, commentano: "Non ne sapevamo nulla, ci muoveremo con Terna per chiedere conto di questo intervento di cui vogliamo conoscere l’impatto. Non on ce la sentiamo di far subire ai cittadini ulteriori disagi".

In realtà un incontro con Terna era già programmato entro aprile per affrontare il tema delle compensazioni per il primo elettrodotto di Adriatic link, i cui lavori dovrebbero partire nel 2024 con l’entrata in funzione dell’opera nel 2028. Si parla di una cifra intorno ai 9 milioni di euro che dovrebbe servire all’interramento delle linee elettriche della zona di Carrara e alla realizzazione di altre opere riguardanti strade, marciapiedi ed edifici pubblici del quartiere, compatibilmente con il rialzo dei prezzi delle materie prime. Per quanto riguarda le opere compensative del secondo cavo se ne riparlerà, invece, dopo il 2024 visto che i lavori dell’infrastruttura partiranno nel 2028 con l’entrata in esercizio nel 2032. Le notizie dei nuovi investimenti giungono a Carrara mentre non è ancora risolto il problema dell’inquinamento acustico. "A distanza di un anno e mezzo – racconta Sara Secchiaroli – il rumore è sempre lo stesso e anche se discontinuo non ci permette di riposare". "Da ieri hanno ripreso le rilevazioni acustiche – fa presente Xenia Esposto Nardini – questa è già la terza volta. Il rumore non è cambiato rispetto al passato". Da Terna confermano che da metà settimana sono di nuovo in corso le misurazioni per valutare l’impatto acustico dei tre nuovi macchinari che sono in funzione all’interno della stazione elettrica di Carrara. "Entro giugno, forse prima, – fanno sapere da Terna – saranno installati i pannelli fonoassorbenti. A quel punto saranno effettuate nuove misurazioni del rumore". Infine toccherà ad Arpam certificare o meno la reale mitigazione dell’inquinamento acustico. Insiste Fratelli d’Italia: "Gli abitanti di Carrara, Ponte Murello, San Cesareo e località Torno sono gli unici ad avere subito gli effetti della stazione elettrica, Terna deve porre rimedio con investimenti molto di più importanti di quelli promessi fino ad oggi, su questo saremo intransigenti e a fianco della comunità". E ancora Fd’I Fano: "A Terna chiediamo chiarezza e considerazione nei confronti dei cittadini, che non si possono trattare come sudditi".

Anna Marchetti