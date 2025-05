Adriatic Sound Festival. Venduti 10mila biglietti. E il palco è già un trionfo

Svetta da qualche giorno all’aeroporto di Fano il luccicante palco rotante, moderna interpretazione dell’Arco Augusto, di Adriatic Sound Festival: l’evento di musica techno ed house, con 20 tra i più famosi dj internazionali, in programma dal 13 al 14 giugno, dalle 14.30 del pomeriggio alle 2.30 della notte. Uno spettacolo di musica, luci ed effetti speciali "per una esperienza – assicura l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alberto Santorelli – indimenticabile e sicura".

Diecimila i biglietti venduti, 5mila per serata, ma sono ancora tante le prenotazioni che si sbloccheranno nei prossimi giorni. "Sono già numerose le prenotazioni negli alberghi e nei campeggi – prosegue Santorelli – in molti hanno preso in affitto le ville private, mentre non riusciamo a monitorare i B&B". Coinvolti anche gli alberghi a 5 stelle di Pesaro, visto che a Fano non ce ne sono, soprattutto per alloggiare gli artisti. L’80% del personale è fanese, in totale lavoreranno all’evento quasi 500 persone, 100 delle quali destinate alla sicurezza. Per l’accesso all’area è stato fissato, per ragioni di sicurezza, un limite di 20 mila presenze anche se teoricamente potrebbe accogliere molte più persone. Quello di Adriatic Sound Festival sarà un pubblico internazionale, come sempre avviene per questi eventi, che non sono solo un’occasione per ascoltare musica techno ed house ma per partecipare ad "un grandioso spettacolo futuristico – cosi lo definiscono gli organizzatori americani e il fanese Nicolò Baldelli– mai visto prima a Fano". Due i mega palchi, uno quello già in costruzione, l’atro che sarà montato a giorni davanti agli hangar, realizzati dagli scenografi di ‘Stufish’, i più grandi al mondo nel loro settore, che hanno firmato stages per i concerti di artisti come Madonna, Rolling Stone e Bocelli. Lo spazio aereo sarà chiuso nel fine settimana dell’evento, mentre è imponente il piano per la sicurezza frutto della collaborazione tra organizzatori, Amministrazione comunale, Prefettura e Questura.

"La sicurezza dei lavoratori, dei dj e degli spettatori – ha fatto presente l’assessore Santorelli – in questo momento è la nostra priorità". Il sindaco Luca Serfilippi ha già preannunciato "l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale)" che entra in funzione quando si tratta di affrontare situazioni di particolare complessità. Gli accessi saranno super controllati e tutto il perimetro dell’area sarà fortemente sorvegliato mentre il pubblico all’interno potrà muoversi da un palco ad un altro. Previsto anche uno spazio parcheggio a pagamento per 1.600 auto e bus navetta dalle stazioni ferroviarie di Fano e Pesaro all’aeroporto, che viaggeranno per tutto il giorno. Parla di "novità assoluta per Fano e il centro Italia – il vice sindaco Loretta Manocchi – uno spettacolo per tutti che non ha nulla che a vedere con un rave party". "Un evento dalla potenzialità enormi – ha spiegato Marco Marchesi manager musicale internazionale che ha girato il mondo con Andrea Bocelli – per gli spazi a disposizione e per la vicinanza alle principali arterie stradali. Adriatic Sound Festival è un evento con una grande prospettiva di crescita e di cui si parla anche negli Stati Uniti".