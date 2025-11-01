“Adriatik Sunset“ sul Petralata. Dj Alessandro Baldini tra i monti

Domani pomeriggio sarà trasmesso in prima assoluta sui social l’ottavo episodio di Adriatik Sunset, il progetto di musica, immagini ed effetti speciali diretto e ideato dal dj marchigiano, originario di Mondolfo, Alessandro Baldini.

Il format, nato nel 2021 durante la pandemia, ha lo scopo di accendere i riflettori sui territori più originali e poco conosciuti della riviera adriatica e della fascia appenninica alle sue spalle attraverso dei video cortometraggi cinematografici dove musica e spettacolo si fondono con i luoghi in cui sono effettuate le riprese. In questo ottavo episodio, che avrà come location il monte di Pietralata, e per la precisione l’area attigua al Chiosco delle Aquile, nel cuore della Riserva Naturale del Furlo, ci sarà come sempre il video dj set di Alessandro Baldini con sonorità tecno melodiche, accompagnato stavolta dalle note di un’arpa celtica suonata da Catia Ripanti.

In più, ad arricchire le riprese, anche lo spettacolo di fuoco di Valentina Brolli e, sullo sfondo, il fantastico tramonto degli Appennini. L’appuntamento, domani, è a partire dalla 17,30 sui profili Facebook e You Tube @adriatiksunsetlive e @alessandrobaldinidj.

Baldini, 42enne, noto dj producer, da oltre 24 anni è protagonista del mondo della notte e delle note e vanta collaborazioni con varie agenzie audio e video. L’Adriatik Sunset, come detto, è una sua creazione, che con i 7 precedenti episodi ha sempre riscosso un notevole successo, facendo il pieno di visualizzazioni.

"Risultati emozionanti, che mi hanno spinto via via a ideare nuove puntate con l’obiettivo di proporre spettacoli coinvolgenti e, al contempo, fare promozione turistica in modo originale. La bellezza della musica e delle performance che l’accompagnano ben si sposano con la suggestione che i nostri luoghi sanno regalare".

Sandro Franceschetti