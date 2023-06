Aeronautica militare, mostra e musica

L’aeronautica militare italiana festeggia il secolo dalla sua istituzione, e nella regione Marche lo farà a Urbino, giovedì 22 all’interno dei quattro giorni di Ideale Festival. Diverse sono le iniziative dedicate al centenario della forza armata, fondata con regio decreto il 28 marzo del 1923.

Si inizia alle 17,45 al Collegio Raffaello con una cerimonia di inaugurazione ufficiale riservata alle autorità. Segue, alle 18,15 alla Galleria Civica Albani di via Mazzini, il taglio del nastro e successiva visita di una mostra fotografica dedicata appunto al centenario. Alle 19 in piazza della Repubblica ci sarà il concerto della Fanfara della 1ª Regione Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare. Costituita con il 1° Gennaio 1984 e inizialmente composta esclusivamente da personale di leva, oggi la banda è costituita da musicisti formati al conservatorio. Si è esibita in numerose piazze e prestigiosi teatri italiani ed esteri, con repertorio musicale italiano e internazionale, dall’opera alla musica leggera, jazz e per banda.

g. v.