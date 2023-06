Aeroporto, dopo dieci anni un’annata positiva. "Si chiude un ciclo"

Dopo dieci anni segnati da perdite, un’annata positiva per l’aeroporto di Fano. Nei giorni scorsi, infatti, l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2022 della Società aeroportuale Fanum Fortunae srl, che ha fatto registrare un utile di esercizio di 7.190 euro.

"Con questo bilancio - commenta l’amministratore delegato Massimo Ruggeri - si chiude un ciclo negativo iniziato nel 2012. Le ripercussioni sul piano gestionale e i numerosi contenziosi legali conseguenti, hanno richiesto un’opera di ristrutturazione che oggi può dirsi positivamente conclusa. Ad aprile 2020 è stato inoltre chiuso anticipatamente anche un finanziamento bancario (da 150mila euro) acceso dall’amministrazione precedente, pertanto la società non ha più debiti finanziari". All’utile netto si associa anche una liquidità "che consente di affrontare con serenità gli impegni presi e di provvedere alle ordinarie manutenzioni della struttura aeroportuale, che tuttora la società gestisce in regime di proroga per conto di Enac". In crescita i ricavi da vendite e prestazioni (337.694 euro a fronte dei 299.035 dell’esercizio precedente) e i costi di produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (da 186.495 a 222.606) mentre cala il valore dei servizi (83.214 contro gli 89.186 euro del 2021) con un totale di costi della produzione di 385.322 euro a fronte dei 370.404 dell’esercizio precedente, che era in perdita di 21.357 euro.

"Durante l’esercizio 22 sono proseguite le attività di contenimento dei costi di gestione e come già da alcuni anni il valore della produzione presenta un aumento rispetto a quello conseguito nell’esercizio precedente, quest’anno pari al 12,6%" sottolinea Ruggeri, che in merito ai possibili scenari futuri ricorda che "permane la possibilità di uno sviluppo commerciale turistico dell’aeroporto di Fano" e conferma "l’interesse da parte di Enac ad investire nell’aeroporto di Fano circa 3 milioni e mezzo di euro per migliorare qualità, prestazioni operative e sicurezza".

Nel febbraio scorso infatti c’era stato a Fano un sopralluogo del direttore Regioni Centro Silvia Ceccarelli, il direttore generale Enac Alessio Quaranta e l’assessore regionale Baldelli in cui anche il Comune di Fano si era impegnato a fare la sua parte per permettere l’investimento di Enac sulla pista di atterraggio, ovvero a risolvere le questioni amministrative per il passaggio della proprietà di alcuni terreni dal Comune al Ministero delle Infrastrutture. L’intenzione espressa allora dal sindaco Seri era quella di riconoscere allo Stato il diritto di superficie sulle aree comunali, fin quando l’aeroporto sarà attivo, con l’impegno che in caso di dismissione della struttura i terreni tornino al comune. Una proposta che deve essere però sottoposta al voto del Consiglio Comunale, ma siamo a metà giugno e non è stata ancora calendarizzata.

Tiziana Petrelli