Aeroporto, Enac pronta a investire oltre 3 milioni

Per l’aerporto di Fano, Enac è pronto a investire sulla pista in cemento: si parla di 3milioni e mezzo di euro. La conferma dell’interesse dell’Ente nazionale per l’aviazione civile per lo scalo fanese arriva dal direttore regionale Silvia Ceccarelli che la scorsa settimana ha partecipato a un sopralluogo con il direttore generale Enac Alessio Quaranta, il parlamentare Antonio Baldelli (Fd’I), il sindaco di Fano Massimo Seri e l’amministratore unico di Fanum Fortunae Massimo Ruggeri. "Prima che Enac – chiarisce Ceccarelli – possa investire sulla pista ci sono da risolvere questioni amministrative che riguardano i terreni aeroportuali. Con il Comune, il Ministero e il Demanio si sta definendo la possibile soluzione".

Il riferimento è al passaggio della proprietà di alcuni terreni aeroportuali dal Comune al Ministero delle Infrastrutture. Bocciata dal Ragioniere generale dello Stato la proposta della permuta di tali terreni con una parte della Caserma Paolini, l’Amministrazione comunale avrebbe individuato una diversa soluzione che troverebbe d’accordo tutti gli enti interessati: riconoscere allo Stato il diritto di superficie sulle aree comunali fin quando l’aeroporto sarà attivo, con l’impegno che, in caso di dismissione della struttura, i terreni torneranno al Comune. Questa la proposta che dovrebbe essere sottoposta al voto del consiglio comunale. Per quanto riguarda l’entità della somma che Enac sarebbe disponibile a riversare sull’aeroporto fanese, Ceccarelli non si sbilancia. "Posso solo dire – afferma – che si tratta di una cifra cospicua che permetterà investimenti sulla pista tali da migliorarne qualità, prestazioni operative e sicurezza".

Bando di gara per la gestione dell’aeroporto e investimenti sulla pista potranno procedere in maniera indipendente. "Una volta che Enac ha la disponibilità delle aree e dei terreni – conferma Ceccarelli – può valutare di investire sulla pista a prescindere dal bando di gara: sono decisioni che assumeranno i vertici di Enac". L’investimento riguarda principalmente la pista di atterraggio ma se le risorse lo permetteranno si potranno fare valutazioni più ampie: come apportare migliorie alla palazzina principale o sistemare gli hangar. "Come Enac ci auguriamo che il problema della proprietà dei terreni – conclude Ceccarelli – si risolva nel più breve tempo possibile". Per quanto riguarda la futura gestione della struttura, Ceccarelli chiarisce che sarà oggetto di valutazione se procedere con un bando di gara o sarà possibile individuare altre soluzioni"

