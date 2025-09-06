"Aeroporto, il rebus non si risolve coi regali"

S’infiamma il dibattito sul futuro dell’aeroporto di Fano: i candidati al consiglio regionale Samuele Mascarin (Alleanza Verdi-Sinistra) e Marta Ruggeri (M5S) contro l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, candidato di Fd’I, che sul "Carlino" di giovedì scorso aveva segnalato il potenziale attrattivo dell’aeroporto fanese e che Enac era pronta a investire 4 milioni destinati alla pista in cemento.

"E’ sconcertante che Baldelli – afferma Mascarin – scelga la sua sede elettorale, circondato dai consiglieri di Fd’I della sua corrente interna - per annunciare una pista in cemento di ben un chilometro e 4 milioni di investimento da parte di Enac".

Mascarin accusa l’assessore di "scorrettezza e uso disinvolto del proprio ruolo istituzionale per la campagna elettorale: il Corecom Marche non ha nulla da dire in proposito? E’ sconcertante che venga annunciato il futuro assetto dell’area aeroportuale e di beni di proprietà comunale senza che il consiglio abbia mai avuto a disposizione una sola di queste informazioni, nonostante interrogazioni e commissioni consiliari dedicate. Il tema rilevante non è tanto quello della pista in cemento - feticcio ideologico per essere contrari al quale sono sufficienti buon senso e realismo - quanto la cessione gratuita dell’aeroporto e di tutti i terreni a Enac. Cessione gratuita che deve essere ben motivata in quanto sarebbe un’eccezione alla regola generale sul divieto di donazione e per farlo, bisognerebbe dimostrare un preciso e riscontrabile interesse pubblico per Fano che, in questo caso, cifre alla mano, è difficile da attestare".

"Se qualcuno – prosegue Mascarin – pensa di risolvere il problema dell’aeroporto regalando area, immobili e manufatti allo Stato si pongono almeno tre problemi: il danno per il patrimonio del Comune; la quasi certa liquidazione della società Fanum Fortunae; la comunità locale che perderebbe per sempre il diritto di avere voce in capitolo sul futuro di quell’ area risorsa, adiacente alla zona urbanizzata".

Per Mascarin, infine, "sarebbe opportuno che lo sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto fosse vincolato all’assenso e alle precise condizioni del consiglio comunale, a tutela dell’interesse pubblico".

Sul tema interviene anche Marta Ruggeri, consigliera regionale Movimento 5 stelle: "A pochi giorni dal voto – scrive Ruggeri – Baldelli si inventa che l’aeroporto sia diventato improvvisamente strategico per le Marche quando sa benissimo che è, e rimarrà sempre, un aeroporto minore aperto solo ai voli privati, alle attività sportive aeronautiche ed alla scuola di volo e che non sarà mai un aeroporto per il trasporto pubblico di persone, per l’insufficienza dell’utenza potenziale e per la insufficiente distanza dagli aeroporti di Ancona e Rimini. Questi annunci si scontrano con la realtà, omessa, dei vincoli imposti dai regolamenti della Commissione europea che ne pregiudicano la certificazione come aeroporto commerciale".

"Gli imprenditori di cui parla Baldelli – prosegue la consigliera 5 Stelle – già oggi vengono regolarmente con l’elicottero a Fano per i loro affari e il turismo di alto bordo non penso che faccia la fila per venire in ferie a Fano con il jet privato. Vero è che la scuola di volo chiede da anni la pavimentazione in asfalto della pista, cosa che tutti gli addetti ai lavori sanno non comporterebbe alcuna significativa variazione dell’attuale tipologia del traffico aeroportuale. Vale la pena per qualche voto in più regalare allo Stato decine di ettari di terreno comunale a ridosso della città? È questa una priorità da sbandierare in campagna elettorale? Oppure la destra vuole sviare il dibattito dalle cose importanti come i disservizi nella sanità, la mancata riapertura degli ospedali minori che era stata promessa, i servizi sociali carenti, le diseguaglianze e la precarietà del lavoro".

Non si fa cogliere impreparato da parte sua Francesco Baldelli, che replica: "Mascarin e Ruggeri, un duo inedito a Fano, segno tangibile che il campo largo funziona solo quando c’è da sparare sciocchezze in libertà. A Mascarin dico: Sveglia! Siamo in democrazia. Vuoi zittire chi osa parlare dello sviluppo di Fano?’ Alla Ruggeri – conclude l’assessore regionale alle Infratrutture – un suggerimento: meno polemiche, legga e studi di più".

Anna Marchetti