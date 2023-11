"Aeroporto, ma quale carrozzone. Il mio compenso è 350 euro al mese"

Che succede all’aeroporto? Domanda da porsi perché lo scalo cittadino improvvisamente sale a notorietà nazionale: viene citato ben due volte in una inchiesta di Milena Gabanelli, la signora di ‘Report’, ed indicata dai 5 Stelle per la presidenza della Repubblica. La Gabanelli affronta il tema delle partecipate pubbliche citando la Fanum Fortunae come una da chiudere per via dei bilanci in perdita. Non solo. Perché parlando del clientelismo legato a queste società, a un certo punto scrive: "Massimo Ruggeri, amministratore unico della società che gestisce l’areoporto di Fano, nominato dal sindaco Massimo Seri, era candidato nelle lista civica Noi Città che ha sostenuto lo stesso sindaco". Insomma, uno dei soliti raccomandati della politica.

"Ma di che stiamo parlando – commenta Ruggeri –: io non devo ringraziare nessuno, anzi è forse vero il contrario, anche perché sarà bene che si sappia quanto prendo per questo incarico: 350 euro al mese netti". Da come viene scodellata la società aeroportuale si potrebbe intuire che è una specie di pozzo di San Patrizio di fondi pubblici: "Mai avuto un soldo – replica Ruggeri – né dal Comune, né dalla Camera di Commercio e nemmeno dalla Provincia. Gli unici soldi pubblici arrivati in questi anni sono 20mila euro per la piazzola di atterraggio degli elicotteri del soccorso della Croce Rossa".

Ma veniamo ai bilanci di questa società che improvvisamente prende il volo... nazionale: nel 2018 fatturato di 402mila euro con un perdita di 87mila euro (tutto il pacchetto ereditato dalla gestione di Gianluca Santorelli); nel 2019, 424mila euro con un rosso di 85mila euro; nel 2020, 324mila euro con un meno 38mila; nel 2021, 349mila euro con 21.800 euro di passivo. Lo scorso anno, invece, fatturato di 393mila euro con un utile di 7.190 euro. Quattro bilanci in rosso, e l’ultimo in attivo. Si sta parlando di un valore di produzione che è pressocché uguale a quello di una bancarella del mercato.

Il capitale sociale è di 400mila euro e, tanto per avere un’idea, la Camera di Commercio che ha quote pari al 41,22% – il Comune ha il 42,46% e la Provincia il 16,33% – le ha a bilancio a valore zero. Dal dietro le quinte scappa fuori che ci sono interessi legati alle quote della Eagle che ha come presidente Davide Cecchini: "Sono poco a Fano – dice dalla Finlandia – anche perché lavoro per una compagnia aerea. Se ero interessato alle quote dell’aeroporto? Sì, a suo tempo. Ma tanto gli enti pubblici non vendono. Che l’aeroporto sia così interessante da suscitare comunque l’interesse dei politici mi sembra strano".

Dell’aeroporto si è anche parlato nell’ultima riunione – finita male – del centrosinistra: a tirare fuori l’argomento Francesco Bandarelli di Ribella che ha trovato come interlocutore molto informato il commercialista Andrea Serafini portavoce dei 5 Stelle cittadini. Con Seri all’estero ("Sto decollando"), risponde il suo vice Cristian Fanesi: "L’aeroporto? Una controllata quasi dimenticata – dice –. Mi hanno detto di questa inchiesta, ma... Se è vero che una compagnia internazionale di aero-taxi si era fatta avanti? Sì, ma solo a parole. L’aeroporto è come la bella Camilla, tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Comunque approfondirò...". Due professionisti del settore della logistica – un’occhiata all’aeroporto l’hanno data anche due inviati per conto di Amazon –, aggiungono: "Ci siamo interessati e ne abbiamo parlato anche con il sindaco. Ma la situazione in questo momento è ingessata se non si sbloccano i terreni, fattore questo che porterà alla pista in cemento con 3,5milioni già pronti. Si sta alla finestra. Comunque è una struttura che interessa e ci sono investitori privati". Bilancio 2023 in linea con quello del 2022: si chiude in utile anche se per poche manciate di euro.

