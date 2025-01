"Aeroporto, per la nuova pista svenderete i terreni"

A Fano si riaccende il dibattito sul progetto di asfaltatura della pista dell’aeroporto, una proposta che continua a dividere opinioni e a suscitare aspre critiche. L’associazione ambientalista "Lupus in Fabula" e il Movimento 5 Stelle si oppongono all’iniziativa, evidenziandone il potenziale impatto negativo sia sull’ambiente che sul patrimonio cittadino. La Lupus definisce il progetto come "inutile e sciagurato", accusando la giunta Serfilippi di promuovere un’opera che avvantaggerebbe solo un ristretto gruppo di imprenditori a scapito della collettività. "Spendere fondi pubblici, anche se europei o statali, per un intervento del genere è inaccettabile", afferma il direttivo, che si dice pronto a opporsi in tutte le sedi. L’associazione denuncia anche il rischio di ripetere errori passati, come quelli avvenuti sul Monte Catria, dove interventi infrastrutturali hanno devastato l’ambiente senza alcun ritorno economico significativo.

Sul fronte politico, il consigliere comunale 5 Stelle, Francesco Panaroni, attacca invece la Giunta per la decisione di cedere gratuitamente a Enac i terreni aeroportuali di proprietà comunale. "Si tratta di ettari di valore inestimabile che saranno tolti dalla disponibilità dei cittadini per sempre. Un sacrificio enorme per soddisfare le richieste di pochi". Panaroni sottolinea anche l’inopportunità di potenziare l’aeroporto "Omiccioli", situato nei pressi di due dei quartieri più popolosi della città, Vallato e Sant’Orso, definendo la scelta come "dannosa e priva di buon senso".

In contrasto con la dura critica verso l’asfaltatura della pista, la Lupus ha riconosciuto invece l’approccio "positivo" in un altro intervento recente: i lavori sul tratto ciclo-pedonale lungo l’argine sinistro del torrente Arzilla. Qui è stato steso uno strato di stabilizzato di cava per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti senza compromettere l’ambiente. "Finalmente un intervento efficace ed economico che non snatura il contesto naturale. È un buon esempio di come si possa intervenire con rispetto per il territorio", osserva l’associazione, non senza sottolineare le differenze rispetto al passato, "quando la Giunta Seri spese 600mila euro per 300 metri di percorso".

Tiziana Petrelli