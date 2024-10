"Affanno e palpitazioni". Spunta tumore di 24 cm

Va al pronto soccorso perché respira male ed accusa delle palpitazioni. Poi però i medici scoprono che ha nel torace una massa tumorale – un sarcoma – di 24 centimetri. E’ quanto successo a una 81enne, le cui condizioni adesso sono buone, e che dopo l’operazione è stata dimessa, il ricovero è durato dieci giorni.

A raccontare l’asportazione del sarcoma è una nota del direttore generale Ast 1, Alberto Carelli. "Quello svolto al San Salvatore è stato un intervento di chirurgia toracica di alta complessità per l’asportazione di una massa neoplastica occupante gran parte del cavo toracico destro, con compressione importante del polmone omolaterale e del mediastino medio.

"E’ stata – spiega il direttore generale Carelli - un’operazione che non tutti gli ospedali possono eseguire. La paziente è stata sottoposta ad una sterno-toracotomia destra che ha consentito di potere asportare in massima sicurezza la massa neoplastica in toto, con asportazione inoltre di una piccola porzione di polmone destro infiltrato dalla malattia. Questo accesso chirurgico importante, riservato a casi selezionati, ha consentito ai medici di poter controllare agevolmente le perdite ematiche e le alterazioni dell’emodinamica secondarie alla mobilizzazione di una neoplasia così grande".

"Un intervento unico nel suo genere – spiega Alberto Patriti, direttore del dipartimento di Chirurgia -, i sanitari hanno studiato i sintomi della paziente, fatto la Tac torace con evidenza della massa neoplastica del diametro cranio-caudale di 24 centimetri, occupante gran parte dell’emitorace destro e responsabile di una grave compressione del polmone omolaterale. Il quadro radiologico è da subito sembrato compatibile con quello di un tumore fibroso solitario gigante della pleura, un tumore mesenchimale raro della famiglia dei sarcomi. La chirurgia dei sarcomi è una chirurgia molto specialistica e non viene affrontata in tutti gli ospedali. Un ringraziamento va a tutta la mia equipe".

"La paziente è stata visitata pochi giorni fa – aggiunge Felice Lo Faso, responsabile della Chirurgia toracica generale e mininvasiva del San Salvatore che ha eseguito la procedura chirurgica coadiuvato dal direttore Patriti e dal dottor Emilio Eugeni – Un intervento chirurgico con una sala operatoria organizzata per la gestione ottimale del caso e con la pronta e preziosa collaborazione garantita dal team anestesiologico". "Grazie a professionisti dalla grande competenza e professionalità, la nostra sanità si colloca ai vertici nazionali per gli interventi ad alta complessità", ha dichiarato il vice presidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.