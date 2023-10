Affetta da Alzheimer si perde. Carabinieri la rintracciano

Una donna di 78 anni, di Pesaro, è stata ritrovata l’altra sera incolume dai carabinieri della stazione di Montecchio Vallefoglia. I familiari, in visita a Montelabbate da conoscenti, ne avevano denunciato la scomparsa intorno alle 17 dopo averla vista uscire in compagnia di una conoscente per fare un giro nel paese di Montelabbate. Per qualche contrattempo, la 78enne si è ritrovata sola ed essendo affetta da Alzheimer ha vagato per alcune ore nei dintorni del paese. I familiari l’hanno dapprima cercata da soli per poi chiamare i carabinieri della stazione più vicina. Sono arrivate le auto dei militari che hanno iniziato a setacciare il paese fino a ritrovare la donna, impaurita e incapace di orientarsi o di chiedere aiuto a causa della sua patologia. I carabinieri l’hanno notata subito, fatta salire e riaffidata ai familiari. La donna non aveva bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Le ricerche sono state relativamente veloci perché la donna aveva percorso poco più di un chilometro dal punto in cui era stata vista per l’ultima volta.