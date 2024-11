Affidamento all’agenzia di viaggi. Vitri riaccende i riflettori su Atim

"La promozione e la vendita dei pacchetti del treno storico da Ancona per Fabriano e Pergola è stata

affidata direttamente da Atim senza effettuare un bando di gara proprio all’Agenzia anconetana Criluma, perché?". Se lo chiede la consigliera

regionale Micaela Vitri. "Sarebbe stato importante coinvolgere le associazioni di categoria e dare l’opportunità a tutte le

agenzie viaggi della regione di partecipare ad un bando che valorizzasse al meglio questa iniziativa. L’Agenzia Atim voluta da Acquaroli ha preferito invece un affidamento diretto per

139.500 euro (appena 500 euro in meno rispetto alla soglia massima prevista dal Codice degli

Appalti), oltre Iva per complessivi 170.109 euro, alla Criluma Società Cooperativa, con sede ad

Ancona, che ha realizzato pacchetti turistici ad hoc.

Era l’unica titolata a farlo? Non lo so, ma risulta che nella stessa Cooperativa beneficiaria dell’affidamento diretto il responsabile programmazione e controllo sia un familiare del capo segreteria del presidente della Giunta regionale Acquaroli. E’ lecito da un punto di vista legale? Immagino di sì, perché per 500 euro non era obbligatorio ricorrere a un bando pubblico. Sarà comunque anche questo uno degli affidi diretti di cui il presidente e assessore al turismo Acquaroli, nonché ideatore di Atim, dovrà rendere conto rispondendo alla mia interrogazione. Credo sia stato inopportuno e scorretto nei confronti delle altre agenzie viaggi della città di Ancona e delle Marche, che avrebbero meritato la possibilità di concorrere a un bando per la gestione delle corse del treno storico da Ancona per Fabriano e Pergola".