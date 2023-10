Affidati i lavori al "Bersaglio"

Qualcosa si muove al "Bersaglio". Sono stati affidati i lavori per la difesa della costa nella zona fronte "Bersaglio". L’intervento prevede il completamento di rifiorimento delle scogliere, lavori da tempo attesi dai cittadini, anche per salvare la costa dall’erosione. Il progetto, da 1.650.000 euro, è stato assegnato all’impresa Batistini Costruzioni srl. "Restituiamo – dice il vicesindaco, Cristian Fanesi - un luogo caro ai cittadini che potranno fruire in tutta tranquillità del mare".